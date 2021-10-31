Кому помогают жители Слуцка, когда приносят крышечки в «Кур'ер»

Уже три года случчане участвуют в акции «Новая жизнь в обмен на крышечки». Некоторых детей, которым помогает проект, можно увидеть на странице «Крышариков» в Instagram.

Путь ваших крышечек

Случчане приносят крышки с маркировкой 2, 4 или 5 в «Кур'ер». Мы отвозим их в Минск волонтёрам проекта. Те сдают собранные крышки на перерабатывающие предприятия в Беларусь и Россию за плату. После этого крышечки становятся вёдрами, стульями, ящиками или другими полезными вещами. А деньги волонтёры переводят детям, нуждающимся в медицинской помощи.

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Кому уже перевели деньги

В соцсетях проекта есть истории детей, которым уже помогли ваши крышечки. Например, 14 августа там опубликовали рассказ про Петра Рабизо из города Глубокое. Мальчик живёт с ДЦП. Благодаря проекту «Новая жизнь в обмен на крышечки» для Пети приобрели шасси​ Кимба комнатное и оплатили ему медикаменты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Новая жизнь в обмен на крышки (@kryshariki)

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Газета «Кур'ер» продолжает собирать крышки. Приносите их с 8.30 до 17 часов (с 13 до 14 — обед) с понедельника по пятницу в редакционный отдел, который находится по адресу: улица Ленина, 128.

Уже много месяцев мы записываем имена и фотографируем тех, кто участвует в проекте «Новая жизнь в обмен на крышечки». Их мы фиксируем на отдельной странице на сайте kurjer.info — здесь.

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