Дело добровольное, а не так, что хочу сдаю деньги, а хочу — не сдаю… Что тут в Слуцке (30 октября)

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Это финальный выпуск пробного цикла видео, в которых случчанка Юлия Свистунова своими словами пересказывает новости:

  • Почему лучше пройтись пешком, а не ехать на городском автобусе
  • Родительский чат и сбор денег для школы