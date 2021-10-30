Топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий в Слуцке в конце октября. Кому обещают платить 1975 рублей

«Кур'ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцке и проверил их актуальность на четверг, 28 октября. Заработная плата от 900 до 1795 рублей.

1975 рублей + премия

Фармацевт/Провизор

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Образование: профильное.

Другие пожелания: не указаны.

Организация: сеть аптек «Планета Здоровья».

1800 рублей

Мастер строительных и монтажных (ремонтно-строительных) работ

Образование: среднее специальное.

Другие пожелания: техник-электрик, инженер-электрик.

Организация: ОАО «БЕЛСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ».

От 1200 рублей

Специалист по продаже недвижимости

Образование: не указано.

Другие пожелания: умение вести переговоры, лёгкая обучаемость.

Организация: ООО «Партнер для Всех» (ул. М. Богдановича, 3).

1300 рублей

Тракторист

Образование: общее среднее.

Другие пожелания: наличие опыта работы от 1-го года.

Организация: Слуцкий район, Гацуковский сельсовет, аг. Гацук.

От 1000 рублей

Мастер

Образование: среднее специальное или высшее по специальности «ПГС».

Другие пожелания: приветствуется наличие квалификационного аттестата РУП «Белстройцентр».

Организация: СУ-55 ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции».

1000 рублей

Зоотехник

Образование: высшее, специалист (консультант) в области сельского, лесного и рыбного хозяйств.

Другие пожелания: не указаны.

Организация: ОАО «Слуцкий мясокомбинат».

1000 рублей

Швея

Образование: не имеет значения.

Другие пожелания: опыт работы от 1-го года.

Организация: г. Слуцк, Урожайная, 19.

От 900 рублей

Грузчик

Образование: не имеет значения.

Другие пожелания: желание работать, ответственность, наличие справки о профпригодности.

Организация: сеть магазинов «Доброном» и «Копеечка».

900 рублей

Инженер-технолог

Образование: высшее; инженер в области обеспечения технологических процессов производства, контроля качества, диспетчеризации, нормирования труда.

Другие пожелания: не указаны.

Организация: ОАО «Крановый завод».

850 рублей

Спортсмен-инструктор

Образование: общее среднее; группа занятий — спортсмены.

Другие пожелания: режим гибкого рабочего времени.

Организация: общественное объединение «Спортивный футбольный клуб».