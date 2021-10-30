Топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий в Слуцке в конце октября. Кому обещают платить 1975 рублей

Отдел новостей
-
0

«Кур'ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцке и проверил их актуальность на четверг, 28 октября. Заработная плата от 900 до 1795 рублей.

1975 рублей + премия

Фармацевт/Провизор

Реклама
  • Образование: профильное.
  • Другие пожелания: не указаны.

Организация: сеть аптек «Планета Здоровья».

1800 рублей

Мастер строительных и монтажных (ремонтно-строительных) работ

  • Образование: среднее специальное.
  • Другие пожелания: техник-электрик, инженер-электрик.

Организация: ОАО «БЕЛСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ».

От 1200 рублей

Специалист по продаже недвижимости
  • Образование: не указано.
  • Другие пожелания: умение вести переговоры, лёгкая обучаемость.

Организация: ООО «Партнер для Всех» (ул. М. Богдановича, 3).

1300 рублей

Тракторист

  • Образование: общее среднее.
  • Другие пожелания: наличие опыта работы от 1-го года.

Организация: Слуцкий район, Гацуковский сельсовет, аг. Гацук.

От 1000 рублей

Мастер
  • Образование: среднее специальное или высшее по специальности «ПГС».
  • Другие пожелания: приветствуется наличие квалификационного аттестата РУП «Белстройцентр».

Организация: СУ-55 ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции».

1000 рублей

Зоотехник

  • Образование: высшее, специалист (консультант) в области сельского, лесного и рыбного хозяйств.
  • Другие пожелания: не указаны.

Организация: ОАО «Слуцкий мясокомбинат».

1000 рублей

Швея

  • Образование: не имеет значения.
  • Другие пожелания: опыт работы от 1-го года.

Организация: г. Слуцк, Урожайная, 19.

От 900 рублей

Грузчик

  • Образование: не имеет значения.
  • Другие пожелания: желание работать, ответственность, наличие справки о профпригодности.

Организация: сеть магазинов «Доброном» и «Копеечка».

900 рублей

Инженер-технолог

  • Образование: высшее; инженер в области обеспечения технологических процессов производства, контроля качества, диспетчеризации, нормирования труда.
  • Другие пожелания: не указаны.

Организация: ОАО «Крановый завод».

850 рублей

Спортсмен-инструктор

  • Образование: общее среднее; группа занятий — спортсмены.
  • Другие пожелания: режим гибкого рабочего времени.

Организация: общественное объединение «Спортивный футбольный клуб».