Топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий в Слуцке в конце октября. Кому обещают платить 1975 рублей

«Кур'ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцке и проверил их актуальность на четверг, 28 октября. Заработная плата от 900 до 1795 рублей.
1975 рублей + премия
Фармацевт/Провизор
- Образование: профильное.
- Другие пожелания: не указаны.
Организация: сеть аптек «Планета Здоровья».
1800 рублей
Мастер строительных и монтажных (ремонтно-строительных) работ
- Образование: среднее специальное.
- Другие пожелания: техник-электрик, инженер-электрик.
Организация: ОАО «БЕЛСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ».
От 1200 рублей
Специалист по продаже недвижимости
- Образование: не указано.
- Другие пожелания: умение вести переговоры, лёгкая обучаемость.
Организация: ООО «Партнер для Всех» (ул. М. Богдановича, 3).
1300 рублей
Тракторист
- Образование: общее среднее.
- Другие пожелания: наличие опыта работы от 1-го года.
Организация: Слуцкий район, Гацуковский сельсовет, аг. Гацук.
От 1000 рублей
Мастер
- Образование: среднее специальное или высшее по специальности «ПГС».
- Другие пожелания: приветствуется наличие квалификационного аттестата РУП «Белстройцентр».
Организация: СУ-55 ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции».
1000 рублей
Зоотехник
- Образование: высшее, специалист (консультант) в области сельского, лесного и рыбного хозяйств.
- Другие пожелания: не указаны.
Организация: ОАО «Слуцкий мясокомбинат».
1000 рублей
Швея
- Образование: не имеет значения.
- Другие пожелания: опыт работы от 1-го года.
Организация: г. Слуцк, Урожайная, 19.
От 900 рублей
Грузчик
- Образование: не имеет значения.
- Другие пожелания: желание работать, ответственность, наличие справки о профпригодности.
Организация: сеть магазинов «Доброном» и «Копеечка».
900 рублей
Инженер-технолог
- Образование: высшее; инженер в области обеспечения технологических процессов производства, контроля качества, диспетчеризации, нормирования труда.
- Другие пожелания: не указаны.
Организация: ОАО «Крановый завод».
850 рублей
Спортсмен-инструктор
- Образование: общее среднее; группа занятий — спортсмены.
- Другие пожелания: режим гибкого рабочего времени.
Организация: общественное объединение «Спортивный футбольный клуб».