Получаете переводы на банковскую карту? В каких случаях придётся иметь дело с налоговой

Белоруска получила гонорар за книгу от российского издательства, а спустя 3 года столкнулась с претензиями от налоговой. Пришлось объяснять, откуда деньги — не с офшорных ли они счетов? В каких случаях при переводах на карту вас может ждать встреча с налоговым инспектором, Onlíner разбирался вместе с Марией Шумской, бухгалтером и налоговым консультантом.

Подоходный налог нужно платить только с тех поступлений на карту, которые являются доходами. По некоторым из них, таким как заработная плата, вознаграждения по договорам подряда, дивиденды, полученные от белорусских организаций, подоходный налог удерживается юрлицами. С других доходов налог по ставке 13% придётся заплатить самостоятельно. Причём неважно, поступают деньги из-за границы или из источников в Беларуси. Хорошая новость состоит в том, что переводы на карту от близких родственников или свояков (в любом размере!) доходами не являются.

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Считается, что экономической выгоды в таких ситуациях люди не получают. Исключение составляют только те случаи, когда переводы связаны с предпринимательской деятельностью близких людей. Такие переводы обычно подкрепляются трудовыми договорами, договорами купли-продажи или другими гражданско-правовыми договорами (п. п. 2.1 п. 2 ст. 196 Налогового Кодекса РБ), уточняет Мария Шумская.

Кого налоговая считает близкими людьми?

Ст. 195 Налогового кодекса гласит, что родственниками являются:

родители (усыновители, удочерители),

дети (в том числе усыновлённые, удочерённые),

родные братья и сёстры,

дед, бабка, внуки, прадед, прабабка, правнуки,

супруги.

А свояками:

близкие родственники супруга, в том числе умершего.

Это значит, что в обычных бытовых ситуациях, когда близкие люди пересылают друг другу деньги на карту, можно расслабиться. Главное, чтобы в случае претензий от налоговой вы могли доказать родственную связь.

А если перевести деньги не родственнику, а другу?

Переводить деньги другу, конечно же, никто не запрещает. Как и помогать коллеге, который попал в тяжёлую ситуацию. Но перед тем как всем коллективом «дружно сбрасываться» деньгами на карточку, учтите, что для переводов от физлиц, которые не являются близкими родственниками (друзья, знакомые, коллеги и т. п. ), в Беларуси действует лимит.

В 2021 году установлено ограничение в размере 7521 рубль. Если в течение года человек получает денежные переводы от друзей/коллег на меньшую сумму, можно не беспокоиться. Если выходишь за лимит, придётся заплатить подоходный налог от суммы превышения. И неважно, речь идёт о крупном разовом переводе на сумму более 7,5 тысячи или о большом количестве мелких переводов по 10 рублей (п. 22 ст. 208 НК РБ).

Отчитываться перед налоговой нужно с помощью декларации о доходах и имуществе. Её подают до 31 марта того года, который следует за отчётным. Если, допустим, в октябре 2021 года вы получили денежный перевод сверх лимита, до 31 марта 2022 года нужно будет подать декларацию.

А если деньги пришли из-за границы?

По переводам из-за границы декларация подаётся в любом случае, за исключением случаев, когда деньги присылают близкие родственники, акцентирует внимание специалист.

— Если декларацию не подать, налоговая, как правило, отправляет человеку уведомление и просит объяснить, почему не уплачен подоходный налог. В случае когда физлицо подтверждает, что перевод из-за границы не является его доходом (это подарки в пределах лимита от знакомых либо перевод от близких родственников), претензий не будет.

Если доказательства налоговую не устроят, придётся заплатить сам налог, пеню, также вас могут обязать заплатить штраф за нарушение срока предоставления налоговой декларации (п. 3, ст. 14.2 КоАП РБ).

Если вам вернули на карту долг, налог тоже надо платить?

Например, ваши знакомые уехали за границу и неожиданно вспомнили, что должны вам деньги. В этом случае поступления на карточку доходами не считаются и подоходным налогом не облагаются (ст. 196 НК РБ). Но если инспектор заинтересуется переводом, вы должны подтвердить, что получили возврат займа. Мария Шумская советует на этот случай составлять и хранить долговые расписки.

А если деньги возвращает на карту магазин?

Ещё один популярный вопрос: если заказывать товары на Wildberries или других торговых площадках, где вам регулярно возвращают деньги на карточку за невыкупленные вещи, нужно ли беспокоиться и думать про некий лимит?

— Возврат денег за ранее оплаченный товар не является доходом, поэтому подоходный налог платить с этих поступлений не придётся, — отвечает Мария Шумская. — Также без ограничений можно пополнять личную карту, нет оснований считать такие поступления доходом. Но внимание ИМНС движение по карте может привлечь, так как налоговая контролирует доходы и расходы физического лица.

Я ремесленник, и деньги на карту мне переводят клиенты. Нужно платить налог?

Если вы ремесленник или самозанятый, можно получать переводы от физлиц (в том числе из других стран) без ограничений. Важно, чтобы это были доходы от того вида деятельности, о котором вы сообщили налоговой и по которому платите единый налог.

— Лимит в размере 7521 рубль в этом случае не применяется, поскольку поступающие деньги на карту не являются подарками. Предоставлять декларацию и платить подоходный налог тоже не нужно. Но может возникнуть обязанность доплатить единый налог в размере 10% от поступлений, превышающих в 10-кратном размере сумму уплаченного единого налога для самозанятых и в 100-кратном размере — для ремесленников. «Ипэшники» по закону могут получать выручку на расчётный счёт или в кассу предпринимателя, а также через зачисления на электронный кошелёк или на счета посредников по интернет-эквайрингу.

— Если ИП получает деньги на личную карту, к этой сумме будут предъявляться всё те же подходы по определению подоходного налога, как и для физических лиц. То есть с превышения лимита по поступлениям нужно платить 13%, — объясняет Мария Шумская.

Неужели за нашими переводами так внимательно следят?

Налоговая редко интересуется мелкими транзакциями по карточкам, уверяет специалист. Обычно интерес к переводам подогревают крупные покупки, которые совершают белорусы.

— Чаще всего вопросы возникают, когда у налоговых органов есть подозрение, что расходы физического лица превышают доходы. Проверка может проводиться при покупке дорогостоящего имущества: авто, жилой или коммерческой недвижимости или же в случае больших транзакций по карте, обмена валюты на крупную сумму.

Мелких переводов точно бояться не нужно, успокаивает Мария Шумская. Пока вы находитесь в пределах установленного законом лимита, поводов для беспокойства нет.

— Мы имеем право продавать личные вещи, которые больше не используем в повседневной жизни (детские вещи, коляски, игрушки), и получать за них деньги на карту. И это не является предпринимательской деятельностью. Собственно, для таких целей и установлен лимит в размере 7521 рубль. И даже если произошло превышение, всегда можно пояснить причины, почему так произошло (возможно, вам кто-то отдал долг или деньги вернул магазин). Просто сохраняйте подтверждающие документы, — рекомендует налоговый консультант.