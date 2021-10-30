«За картину предлагали $ 1000, я не согласилась». Случчанка 17 лет посвятила вышивке и не планирует прекращать

Случчанка Фаина Черноскутова в 61 год, когда вышла на пенсию, занялась вышивкой картин. Сейчас ей 78, и она всё так же увлечена вышиванием крестом. Её работы уже не раз были на выставках.
Мастерица рассказала о тонкостях творческого процесса, сколько времени тратит на создание большой картины и почему использует нитки разных фактур, а не только мулине.
Вышивать стала на пенсии
«Моя жизнь не была связана с творчеством, почти 30 лет проработала в Минском облпотребсоюзе ревизором. Всю жизнь провела в командировках по стране, — говорит Фаина Черноскутова. — На пенсию ушла с должности председателя ревизионной комиссии.
Жизнь научила всему
К ручному мастерству меня приучила жизнь. Нас у мамы было четверо. Когда умер отец, мне было 10 лет, я самая старшая из детей. На мои плечи легла помощь маме, я научилась и шить, и стирать, и готовить, и вязать. Младшим шила одежду. Это умение осталось на всю жизнь, и потом было очень много заказчиков в Слуцке. До последнего времени люди спрашивали: „Шьёте?“. Я говорила: „Уже нет“.
„Не признаю готовых схем“
Я неплохо рисую, поэтому не копирую полностью готовые схемы для вышивки. Использую образцы картин художников, которые есть в интернете, но когда начинаю вышивать, то меняю нитки, цвета, фактуру. Образ начинаю вышивать с лица. Если оно вышло, то картина, считай, готова. Зритель сразу смотрит на лицо, а потом рассматривает детали.
Времени на вышивку уходит много. Большие картины мелким крестом вышивала по два с половиной года. Крупным крестом могу вышить картину за 1,5 месяца.
Как правило, вышиваю целый день и получаю от этого удовольствие. Меня затягивает сам процесс, чувствую огромное удовлетворение, когда работа готова.
В картине минимум 80 цветов
Нитки для работ использую разные, не только мулине. Использую шёлк, акрил, хлопок, шерсть, полушерсть, полиэфирную нить.
Вышиваю картины, где минимум 80 цветов, а бывает 120−130.
Нитки не только покупаю, распускаю старые носки, свитера шерстяные. Из разных нитей картина смотрится живее, объёмнее. На солнце они играют разными цветами. Ниток у меня так много, что я их не истрачу за 10−15 лет, если, конечно, проживу.
„Иконы дарю храмам“
Всего у меня около 100 работ. Первый раз их показала на выставке в Слуцкой галерее в 2014 году. Висели они там три месяца. Но больших картин не было. Раньше вышивала разные сюжеты: природа, зима, осень, цветы, животные, храмы, иконы, портреты. Иконы многие подарила храмам. Последнее время увлеклась сюжетами в стиле фэнтези. Их беру из интернета.
Картины не продаю, не могу расстаться. Как-то меня просили продать картину Николая Чудотворца, предлагали за неё около 1000 долларов, но я не согласилась.
Некому передать мастерство
Сейчас, к сожалению, молодёжь вышивать не любит, не хочет. Всем некогда. А мне хочется передать свои умения, навыки. Может, есть ещё такие мастера в Слуцке, но я не знаю. Если Бог даст, ещё поживу и повышиваю. Планирую выставку в нашей галерее, как только пандемия спадёт. Сами работы оставить некому, думаю подарить городу».
Все материалы из рубрики «Кур'ера» «Я сделал это сам» — можно прочитать ЗДЕСЬ.
«Кур'ер» приглашает
«Кур'ер» приглашает своих читателей стать участниками рубрики «Я сделал это сам».
- Если вы своими руками создали зону отдыха во дворе, построили беседку, смастерили чудо-качели или просто чудесным образом дали новую жизнь старым вещам — пишите нам!
- Если вы по собственному дизайну сделали стильный ремонт комнаты, ванной, кухни, балкона или даже туалета — пишите нам!
- Если вы делаете оригинальные вещи своими руками — пишите нам!
- Если ваши поделки и реализованные задумки для дома и быта радуют ваших близких и вызывают восторг у знакомых — пишите нам!
Мы приглашаем к участию всех.
Что требуется от вас
- Прислать на почту «Кур'ера» (info@kurjer.info) фото своей работы, написать имя, фамилию, место проживания и обязательно (!) номер телефона для связи.
- К письму приложить короткий рассказ о своём творении: как и когда его создавали, для чего применяется (если фото этого не поясняет), какой инструмент и материал для этого понадобился.
- Быть готовым к тому, что вам перезвонит корреспондент «Кур'ера» и уточнит детали, и к тому, что к вам приедет наш фотограф, чтобы отснять вашу работу в хорошем качестве.
Рубрика «Я сделал это сам» задумывается как своего рода «сообщество мастеров». Там каждый человек сможет показать себя, своё мастерство и своё детище, которым восхищается пока что только он сам и его семья.
С нами о вашем таланте узнают тысячи людей, вы найдёте единомышленников в своей сфере творчества и мастерства. Участников рубрики «Я сделал это сам», которых путём голосования выберут наши читатели, ждут приятные сюрпризы.