«За картину предлагали $ 1000, я не согласилась». Случчанка 17 лет посвятила вышивке и не планирует прекращать

Случчанка Фаина Черноскутова в 61 год, когда вышла на пенсию, занялась вышивкой картин. Сейчас ей 78, и она всё так же увлечена вышиванием крестом. Её работы уже не раз были на выставках.

Мастерица рассказала о тонкостях творческого процесса, сколько времени тратит на создание большой картины и почему использует нитки разных фактур, а не только мулине.

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Вышивать стала на пенсии

«Моя жизнь не была связана с творчеством, почти 30 лет прорабо­тала в Минском облпотребсоюзе ревизором. Всю жизнь провела в командировках по стране, — говорит Фаина Черноскутова. — На пенсию ушла с должности председа­теля ревизионной комиссии.

Жизнь научила всему

К ручному мастерству меня приучила жизнь. Нас у мамы было четверо. Когда умер отец, мне было 10 лет, я самая старшая из детей. На мои плечи легла помощь маме, я научилась и шить, и стирать, и готовить, и вязать. Младшим шила одежду. Это умение осталось на всю жизнь, и потом было очень много заказчиков в Слуцке. До последнего времени люди спрашивали: „Шьёте?“. Я говорила: „Уже нет“.

„Не признаю готовых схем“

Я неплохо рисую, поэтому не копирую полностью готовые схемы для вышивки. Использую образцы картин художников, которые есть в интер­нете, но когда начинаю вышивать, то меняю нитки, цвета, фактуру. Образ начинаю выши­вать с лица. Если оно вышло, то картина, считай, готова. Зритель сразу смотрит на лицо, а потом рассматривает детали.

Времени на вышивку уходит много. Большие картины мелким крестом вышивала по два с половиной года. Крупным крестом могу вышить картину за 1,5 месяца.

Как правило, вышиваю целый день и получаю от этого удовольствие. Меня затягивает сам процесс, чувствую огромное удовлетворение, когда работа готова.

В картине минимум 80 цветов

Нитки для работ исполь­зую разные, не только мулине. Использую шёлк, акрил, хлопок, шерсть, полушерсть, полиэфирную нить.

Вышиваю картины, где минимум 80 цветов, а бывает 120−130.

Нитки не только покупаю, распускаю старые носки, свитера шерстяные. Из разных нитей картина смотрится живее, объёмнее. На солнце они играют разными цветами. Ниток у меня так много, что я их не истрачу за 10−15 лет, если, конечно, проживу.

„Иконы дарю храмам“

Всего у меня около 100 работ. Первый раз их показала на выставке в Слуцкой галерее в 2014 году. Висели они там три месяца. Но больших картин не было. Раньше выши­вала разные сюжеты: природа, зима, осень, цветы, животные, храмы, иконы, портреты. Иконы многие подарила храмам. Последнее время увлеклась сюже­тами в стиле фэнтези. Их беру из интернета.

Картины не продаю, не могу расстаться. Как-то меня просили продать картину Николая Чудотворца, предлагали за неё около 1000 долларов, но я не согласилась.

Некому передать мастерство

Сейчас, к сожалению, молодёжь вышивать не любит, не хочет. Всем некогда. А мне хочется передать свои умения, навыки. Может, есть ещё такие мастера в Слуцке, но я не знаю. Если Бог даст, ещё поживу и повышиваю. Планирую выставку в нашей галерее, как только пандемия спадёт. Сами работы оставить некому, думаю подарить городу».

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