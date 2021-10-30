Как понять, что в Слуцке случилось что-то серьёзное, даже не читая новости

Случилось что-то серьёзное. Итак…

1.1. Если бы вы вышли вечером 11 апреля 2011 года на улицы Слуцка, то без всяких выпусков новостей поняли бы, что случилось. Люди, встречая знакомых, останавливались и о чём-то говорили. Такие группки можно было видеть повсеместно. Особенно на автобусных остановках. А проходя мимо, можно было услышать обрывки: «Взрыв… Метро… Дым… Все в крови… Погибло много… Молодые… Раненые… Ужас…».

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2.1. Сегодня, спустя 10 лет, если выйти на улицы Слуцка, то вы увидите почти ту же картину. Люди, встречая знакомых, тоже о чём-то тревожно переговариваются. Только эти истории более личные… Если идти мимо, то тоже можно уловить обрывки разговоров: «В реанимации… Сделали снимок — 50% поражения… Знала его? Умер. За три дня „сгорел“… Кололи антибиотики, капельницы ставили… Работать некому, все заболели… Люди умирают и умирают…».

♦ То есть даже если не обращать внимание на маски, не читать новости и не знать статистику, то тоже можно понять, что случилось что-то серьёзное. Что-то, что заставляет людей останавливаться и разговаривать, обмениваться информацией и советами. Месяц назад такого ещё не было. Может, хотя бы такой обмен и помогает людям не нагнетать, не увлекаться теориями заговоров, а хотя бы относиться к своей безопасности серьёзно. Потому что, когда знакомый рассказывает, как тяжело он переболел или потерял мать, отца или обоих родителей (а таких случаев много), это более доходчиво, чем традиционная агитация за или против масок, вакцин или опасности вируса.

А в вашем окружении обсуждают эту тему? Вы хотя бы раз в день слышите от знакомых о том, что что-то случилось? Спорите о масках и вакцинах?

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