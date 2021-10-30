Американка проболела коронавирусом 335 дней. Это рекорд

В американском штате Мэриленд 47-летняя женщина проболела ковидом 335 дней, её иммунитет был ослаблен противоопухолевой терапией — три года назад она лечила лимфому. Этот случай инфицирования коронавирусом — самый продолжительный в мире, пишет Live Science.

Первый положительный тест американка получила весной 2020 года, после этого регулярно проверялась на ковид. Учёные сравнили биоматериал, взятый в начале и конце болезни, и обнаружили, что повторного заражения не было. То есть в организме пациентки почти год жили одни и те же вирусы.

Реклама

Во время болезни у женщины наблюдались кашель и одышка, американка получала на дому дополнительный кислород.

Пациентка из Мэриленда побила рекорд 72-летнего британца Дэйва Смита. Он болел ковидом 290 дней. Пенсионер получил 42 положительных теста, его жена пять раз начинала организовывать похороны.