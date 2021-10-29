«Заветные коробки с компотом вручили всем отрядам». Чем случчанам запомнился комсомол

29 октября 1918 года — дата уже историческая. Это день рождения ВЛКСМ или комсомола. В советское время членами этой организации были практически все молодые люди в возрасте от 14 до 27 лет. После объявленной Горбачёвым перестройки, провала путча ГКЧП комсомольская организация была распущена в сентябре 1991 года. Она просуществовала практически столько же времени, сколько и Советский Союз. До сих пор представители старшего поколения помнят, как были комсомольцами, и поздравляют друг друга с этим праздником.

Случчане рассказали «Кур'еру» несколько эпизодов из своей комсомольской юности.

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«Восторг и радость на лицах»

Наталья Люцко: «Комсомол — часть моей биографии, о которой всегда вспоминаю с волнением и благодарностью. В организацию меня приняли в Слуцке в 1973 году.

Смотрю сегодня документы той поры, вспоминается время, когда работала в училище в Чите, в школе комсомольского актива в спортивно-оздоровительном лагере «Трудовые резервы». Хорошо запомнилась смена, где меня избрали секретарём комсомольской организации.

День расписан по минутам

Каждый день в лагере был расписан по минутам и наполнен событиями: слушали лекции о международном положении, инструкторы обкома проводили ролевые игры, проходили праздники, конкурсы, спортивные состязания.

На первом заседании комитета комсомола мы организовали соревнование между отрядами. Все стороны жизни (были выбраны 10 показателей) оценивались по 10-балльной системе. На стенде в столовой вывесили таблицу итогов каждого дня, в которой отмечали успехи отрядов, штрафные баллы за несоблюдение правил.

Самыми неподдающимися в первые дни были ребята из Краснокаменска. «Мы приехали сюда отдыхать, заниматься спортом, плавать в озере. Зачем нам эти баллы?» — говорили они мне.

Я их не переубеждала. Проходит первый день, второй, третий… Территория лагеря сияла чистотой. В спальных корпусах — порядок. А в первые дни умудрялись покурить, разбрасывали вещи… Ребята из комитета комсомола были принципиальными: за нарушения правил штрафовали, не поддавались на уговоры, не приписывали баллы.

Каждый день подводили итоги. Отряды, победившие в соревновании, получали на вечерней линейке награду — несколько банок болгарского компота «Ассорти» или другой сладкий приз. Кормили нас хорошо, но сладостей не хватало. Рядом не было магазинов, из лагеря нельзя было отлучаться. Этот компот стал желаемым для всех призом.

Где-то на седьмой день подошли ко мне краснокаменцы и говорят: «Наталья Валентиновна! Наш отряд занял первые места в соревнованиях по волейболу, баскетболу… Если вы и сегодня не поставите нам 100 баллов…» Стараюсь не улыбаться, отвечаю им: «Я одна не решаю, решит комитет комсомола».

«Этот компот на всю жизнь запомню!»

В этот день отряды получили примерно одинаковое число баллов. Я поняла, что все достигли некой вершины в соревновании, и предложила: «Давайте сегодня поставим всем отрядам по 100 баллов! Ведь заслужили!» Все согласились.

Линейка в тот вечер прошла необычно. Несколько сот глаз смотрели на меня с надеждой, безразличных не было. Называю итоги: «Отряд № 1 — 100 баллов, отряд № 2 — 100 баллов… Все сегодня заработали максимальные баллы! Молодцы!». «Урааааааа!» — закричали ребята. Восторг и радость на лицах. Заветные коробки с болгарским компотом вручаются всем отрядам. Кто-то сказал мне тогда: «Этот компот на всю жизнь запомню!».

И я запомнила. Это был второй год моей работы в Чите, в ГПТУ № 16, где преподавала технологию строительного производства, геодезию, была секретарём комсомольской организации. Моя первая грамота за работу — грамота от Читинского обкома ВЛКСМ".

«Мы ничего не решали»

Наталья: «Комсомолкой я была с 1976 по 1988 год. В организацию вступила в неполные 14 лет. Это было похоже на экзамен. На заседании бюро райкома ВЛКСМ задавали вопросы из устава.

В жизни учеников 7-го класса, ставших комсомольцами, ничего особенно не поменялось. На школьную форму прикрепили комсомольский значок. Даже поручения остались пионерские. А мы ждали чего-то необычного. Романтика была, но это не связано с комсомолом. Чем старше становились, тем больше разочаровывались в этой организации. Хотелось быть самостоятельными, самим принимать решения, но мы ничего не решали.

Запомнила комсомольское собрание, когда мы уже были десятиклассниками в 1980 году. В зале нас собралось больше 120 человек. В президиуме — учителя, директор с завучем, представители от каждого класса. Нужно заметить, что в старших классах все были комсомольцами. Учителя ругали двоечников. Перед собравшимися стоял и краснел 9-классник Анатолий. Он недавно стал чемпионом области по лыжным гонкам, выполнил норму КМС. Но это было неважно. Классная отчитывала парня за двойки по литературе. Нам это было не очень интересно. Мы с подругой сели на последний ряд и потихоньку разучивали песню популярного тогда французского певца Джо Дассена. Галя нашла перевод песни «Мир, в котором нет тебя», переписала на листок. Пока Анатолия ругали, брали с него обещание исправиться, мы выучили песню. Сидели и тихонько пели. Надо заметить, я не была хулиганкой. После окончания школы мой портрет три года висел на Доске почёта. Подруга моя и теперь преподаёт в вузе. Но когда не интересно, то ищешь занятие увлекательнее".