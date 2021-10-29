Уборка без участия человека теперь возможна

Современная жизнь радует новыми технологиями и возможностями. Если вы устали от постоянной уборки, то стоит современный робот-пылесос купить и провести освободившееся время с семьёй, друзьями, посвятить его любимому делу.

Чистый дом защищает от болезней и неприятностей

Чистота в том помещении, где вы находитесь, влияет на здоровье и на психическое состояние.

Реклама

Неубранная пыль, шерсть домашних любимцев, мелкий мусор являются средой для размножений микробов, бактерий, грибов и, соответственно, развития различных заболеваний, вплоть до хронических бронхитов и астмы. Чтобы уберечь здоровье, надо почаще проводить уборку.

В помещении после уборки легче работать, отдыхать. Очищенное от грязи и пыли пространство помогает сосредоточиться и эффективно выполнять свои обязанности. Грязь провоцирует недовольство, плохое настроение и замедление в делах.

Робот-уборщик для сухой и влажной уборки имеет ряд преимуществ

Каждая модель обладает рядом свойств, которые указаны в описании на сайте. Можно выделить следующие преимущества:

интеллектуальность;

убирает самостоятельно, автоматически, без участия человека;

осуществляет уборку в установленное время;

самостоятельно возвращается на базу;

сухая и влажная уборка с дезодорирующими и дезинфицирующими средствами;

лазерная навигация помогает роботу составлять подробную карту помещения;

собирает пыль, мусор, выметает из углов и вдоль плинтуса, под мебелью;

автоматически определяет ковровое покрытие и усиливает силу втягивания пыли;

специальные бамперы защищают от удара о мебель. В некоторых моделях установлены специальные датчики, которые помогают избежать столкновения;

не останавливаются перед препятствиями высотой до двух сантиметров;

через мобильное приложение можно управлять дистанционно;

возможность убирать до трёх с половиной часов.

Форма

Роботизированные пылесосы имеют плоскую круглую форму, напоминают таблетку. Такая форма позволяет беспрепятственно убирать под шкафами, диванами и другой мебелью.

Цвета:

белый,

чёрный.

Покрытия

Современные пылесосы справляются с уборкой на таких поверхностях:

ковровые покрытия — ковролин, ковёр,

плитка,

линолеум,

ламинат, паркет.

Если вы хотите содержать дом в чистоте, но у вас нет желания тратить на это главный ресурс своей жизни — время, то робот-пылесос поможет вам. Дом будет чистым, свежим, продезинфицированным и ароматизированным, а вы — отдохнувшие и наполненные энергией.

ООО «ДримТрейд» ОГРН 1 115 836 005 713