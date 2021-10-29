Уборка без участия человека теперь возможна

Современная жизнь радует новыми технологиями и возможностями. Если вы устали от постоянной уборки, то стоит современный робот-пылесос купить и провести освободившееся время с семьёй, друзьями, посвятить его любимому делу.
Чистый дом защищает от болезней и неприятностей
Чистота в том помещении, где вы находитесь, влияет на здоровье и на психическое состояние.
Неубранная пыль, шерсть домашних любимцев, мелкий мусор являются средой для размножений микробов, бактерий, грибов и, соответственно, развития различных заболеваний, вплоть до хронических бронхитов и астмы. Чтобы уберечь здоровье, надо почаще проводить уборку.
В помещении после уборки легче работать, отдыхать. Очищенное от грязи и пыли пространство помогает сосредоточиться и эффективно выполнять свои обязанности. Грязь провоцирует недовольство, плохое настроение и замедление в делах.
Робот-уборщик для сухой и влажной уборки имеет ряд преимуществ
Каждая модель обладает рядом свойств, которые указаны в описании на сайте. Можно выделить следующие преимущества:
- интеллектуальность;
- убирает самостоятельно, автоматически, без участия человека;
- осуществляет уборку в установленное время;
- самостоятельно возвращается на базу;
- сухая и влажная уборка с дезодорирующими и дезинфицирующими средствами;
- лазерная навигация помогает роботу составлять подробную карту помещения;
- собирает пыль, мусор, выметает из углов и вдоль плинтуса, под мебелью;
- автоматически определяет ковровое покрытие и усиливает силу втягивания пыли;
- специальные бамперы защищают от удара о мебель. В некоторых моделях установлены специальные датчики, которые помогают избежать столкновения;
- не останавливаются перед препятствиями высотой до двух сантиметров;
- через мобильное приложение можно управлять дистанционно;
- возможность убирать до трёх с половиной часов.
Форма
Роботизированные пылесосы имеют плоскую круглую форму, напоминают таблетку. Такая форма позволяет беспрепятственно убирать под шкафами, диванами и другой мебелью.
Цвета:
- белый,
- чёрный.
Покрытия
Современные пылесосы справляются с уборкой на таких поверхностях:
- ковровые покрытия — ковролин, ковёр,
- плитка,
- линолеум,
- ламинат, паркет.
Если вы хотите содержать дом в чистоте, но у вас нет желания тратить на это главный ресурс своей жизни — время, то робот-пылесос поможет вам. Дом будет чистым, свежим, продезинфицированным и ароматизированным, а вы — отдохнувшие и наполненные энергией.
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