В Беларуси ограничили доступ к интернет-ресурсам Deutsche Welle, «Настоящее время» и «Новы час»

Министерство информации приняло решение ограничить доступ к ряду новостных интернет-ресурсов, сообщает БЕЛТА.

«Министерством информации 28 октября принято решение об ограничении доступа к ряду новостных интернет-ресурсов — Deutsche Welle, „Настоящее время“ и „Новы час“. Поводом для такого шага послужило распространение на этих медиаплощадках гиперссылок на материалы, признанные экстремистскими на основании соответствующих решений суда», — рассказал БЕЛТА Андрей Кунцевич, первый заместитель министра информации.

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Первый замминистра напомнил, что в соответствии со статьёй 19 закона «О противодействии экстремизму» не допускается распространение экстремистских материалов. «При этом статья 38 Закона о СМИ устанавливает прямой запрет на распространение в том числе гиперссылок на подобные материалы», — добавил он.