Решилась ли проблема с пыльной дорогой в деревне Селище. И что пишут жители зампреду Слуцкого райисполкома

В августе 2021-го в деревне Селище состоялась встреча жителей с руководством района и депутатами. Сельчане просили избавить их от тяжёлой техники, которая постоянно ездит по деревенской улице и поднимает тучи пыли. Собравшиеся рассмотрели различные варианты решения проблемы. Было обещано, что ситуацию исправят к концу года.

Знаки поставили, а водители им не подчиняются

Как рассказали «Кур'еру» жители Селище, в начале октября на всех улицах деревни установили знаки, запрещающие проезд грузовой техники.

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«Первые дни водители на знаки вообще не обращали никакого внимания. Ездили как раньше. Жители возмущались, фотографировали их. Вызывали ГАИ. Инспекторы приезжали и даже оштрафовали несколько человек, — рассказала Наталья Павловна, жительница Селище. — Но разовый приезд мало помог. Тогда мы стали звонить Александру Хоревичу, заместителю председателя Слуцкого райисполкома, который контролировал всё, что у нас происходило.

Хочу сказать, что это очень ответственный человек, внимательный и доброжелательный. После нашего разговора он, видимо, позвонил директору хозяйства, и машины ездить перестали. Но вот в воскресенье, 24 октября, убирали кукурузу. И вся техника, грузовики опять пошли по нашей улице. Дорогу прогрейдировали, ровненькая стала, но дождей не было, поэтому пыль столбом опять стояла — и всё в наши дома.

Но ведь это невозможно и не дело — каждый раз звонить «наверх», чтобы водители соблюдали ПДД. Есть руководитель хозяйства, другие ответственные лица. Разве они не должны инструктировать водителей и требовать от них соблюдения установленных правил?"

Связаться с Валерием Михалькевичем, руководителем сельскохозяйственного филиала Слуцкого сыродельного комбината, чтобы узнать его точку по этому поводу, «Кур'еру» пока не удалось.

Благодарность заместителю председателя райисполкома

Жители деревни написали в редакцию «Кур'ера»:

«Нам, жителям Селище, очень хотелось бы поблагодарить Александра Михайловича Хоревича, заместителя председателя райисполкома по архитектуре и строительству Слуцкого райисполкома, за его активное участие в решении проблемы проезда сельхозтехники по улицам деревни.

Вы очень ответственный и порядочный человек, держали всё на контроле и выполнили обещания в срок.

Желаем вам удачи и успехов в вашей нелёгкой работе. Надеемся, что и в дальнейшем вы будете так же внимательно относиться к проблемам населения".

КОНТЕКСТ. Семь лет жители улицы Садовой в деревне Селище жаловались сельской власти и депутатам, писали в райисполком и в СМИ, что задыхаются от пыли в прямом смысле этого слова. Тяжёлая техника, самосвалы, тракторы двигались по улице, покрытой песчано-грунтовой смесью, с раннего утра до трёх часов ночи. Клубы пыли висели в воздухе и оседали на всё в округе. 11 августа этого года к жителям деревни Селище приехали руководители разного уровня, чтобы найти решение проблемы. «Кур'ер» побывал на этой встрече. Что говорили жители и что им отвечали официальные лица, можно прочитать здесь.