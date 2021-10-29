Ремонт путей. 1, 2, 3 и 4 ноября отменяются рейсы некоторых региональных поездов, следующих через Слуцк

В связи с проведением ремонтных работ 1, 2, 3 и 4 ноября отменяются поезда региональных линий экономкласса. Об этом «Кур'еру» сообщили в билетной кассе станции Слуцк.
1, 2, 3, 4 ноября отменяются рейсы:
- № 6524. Солигорск-Осиповичи (отправление из Слуцка в 13.45, прибытие в Осиповичи в 16.08);
- № 6527. Осиповичи-Солигорск (отправление из Осиповичей в 14.42, прибытие в Слуцк в 16.59).
2 ноября отменяются рейсы (на участке Слуцк — Старые Дороги — Слуцк):
- № 6525. Слуцк-Солигорск (отправление из Слуцка в 15.06, прибытие в Солигорск в 15.52);
- № 6526. Солигорск-Слуцк (отправление из Солигорска в 16.11, прибытие в Слуцк в 16.58).
Более подробную информацию вы можете получить в билетной кассе или по телефону 105.