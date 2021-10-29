29 октября отмечается Всемирный день псориаза. Накануне в Слуцком зональном центре гигиены и эпидемиологии «Кур`еру» рассказали, что такое псориаз, а также о его симптомах и причинах возникновения.

Заметили на коже сухие красные пятна? Это может быть псориаз — хроническая кожная патология. Эти пятна называются псориатическими бляшками. Чаще всего они появляются на голове, пояснице, локтях.

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Причины псориаза

В процессе образования бляшек участвует и кожа, и весь организм человека в целом. Причины могут носить вирусный, инфекционный, наследственный, психосоматический или смешанный характер:

постоянные нервные стрессы, срывы, депрессия;

генетическая предрасположенность;

сбой гормонального фона;

аллергические реакции;

заболевания желудочно-кишечного тракта;

заболевания печени;

нарушение обмена веществ;

вирусные, бактериальные, грибковые инфекции;

частое механическое травмирование и раздражение.

Псориаз может спонтанно появляться и также спонтанно исчезать. Поскольку болезнь хроническая, бывают периоды обострения и ремиссии.

Кожные покровы человека могут выступать в качестве зеркала, которое отражает физиологическое и эмоциональное состояние человека; они чувствительны к изменению в организме. Это называют психосоматическими причинами псориаза. Поэтому при лечении заболевания стоит обратить внимание на психологическое состояние пациента.

Симптомы псориаза

Выпуклые пятна с белыми чешуйками;

сухость и шелушение;

деформированная ногтевая пластина;

зуд на местах высыпаний;

трещины или волдыри;

кровотечения из трещин на бляшках;

боль в суставах.

Передаётся ли псориаз?

Это частый вопрос, который волнует пациентов и их семьи. Заболевание не заразно, так как причина его появления не связана с болезнетворными микроорганизмами.

Предполагается, что псориаз может передаваться только генетическим путём, то есть когда существует генетическая предрасположенность.

Часто у здоровых людей вызывает опасение псориаз на ногтях. Ведь больной дотрагивается до любых поверхностей. Однако волноваться не стоит.

Диагностика псориаза

Если вы обнаружили у себя или своего ребёнка симптомы псориаза, нужно обратиться к дерматовенерологу. Так как поражения при псориазе на теле имеют особый характер, дополнительное лабораторное исследование может не понадобиться для постановки диагноза. В случае, если диагностирован псориатический артрит, требуется консультация ревматолога.

Профилактика

Следующие меры профилактики предназначены для предупреждения и предотвращения прогрессирования псориаза.