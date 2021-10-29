29 октября отмечается Всемирный день псориаза. Накануне в Слуцком зональном центре гигиены и эпидемиологии «Кур`еру» рассказали, что такое псориаз, а также о его симптомах и причинах возникновения.
Заметили на коже сухие красные пятна? Это может быть псориаз — хроническая кожная патология. Эти пятна называются псориатическими бляшками. Чаще всего они появляются на голове, пояснице, локтях.
Причины псориаза
В процессе образования бляшек участвует и кожа, и весь организм человека в целом. Причины могут носить вирусный, инфекционный, наследственный, психосоматический или смешанный характер:
- постоянные нервные стрессы, срывы, депрессия;
- генетическая предрасположенность;
- сбой гормонального фона;
- аллергические реакции;
- заболевания желудочно-кишечного тракта;
- заболевания печени;
- нарушение обмена веществ;
- вирусные, бактериальные, грибковые инфекции;
- частое механическое травмирование и раздражение.
Псориаз может спонтанно появляться и также спонтанно исчезать. Поскольку болезнь хроническая, бывают периоды обострения и ремиссии.
Кожные покровы человека могут выступать в качестве зеркала, которое отражает физиологическое и эмоциональное состояние человека; они чувствительны к изменению в организме. Это называют психосоматическими причинами псориаза. Поэтому при лечении заболевания стоит обратить внимание на психологическое состояние пациента.
Симптомы псориаза
- Выпуклые пятна с белыми чешуйками;
- сухость и шелушение;
- деформированная ногтевая пластина;
- зуд на местах высыпаний;
- трещины или волдыри;
- кровотечения из трещин на бляшках;
- боль в суставах.
Передаётся ли псориаз?
Это частый вопрос, который волнует пациентов и их семьи. Заболевание не заразно, так как причина его появления не связана с болезнетворными микроорганизмами.
Предполагается, что псориаз может передаваться только генетическим путём, то есть когда существует генетическая предрасположенность.
Часто у здоровых людей вызывает опасение псориаз на ногтях. Ведь больной дотрагивается до любых поверхностей. Однако волноваться не стоит.
Диагностика псориаза
Если вы обнаружили у себя или своего ребёнка симптомы псориаза, нужно обратиться к дерматовенерологу. Так как поражения при псориазе на теле имеют особый характер, дополнительное лабораторное исследование может не понадобиться для постановки диагноза. В случае, если диагностирован псориатический артрит, требуется консультация ревматолога.
Профилактика
Следующие меры профилактики предназначены для предупреждения и предотвращения прогрессирования псориаза.
- Избегание стресса. Необходимо следить за своим психоэмоциональным фоном, минимизировать негативное воздействие на психику извне и «прислушиваться» к сигналам своего тела, так как стресс может стать катализатором болезни, находящейся «в спячке».
- Диетическое питание. Людям, склонным к псориазу, рекомендуется диета Пегано, при которой противопоказано употребление в пищу вредных продуктов, ухудшающих работу пищеварительного тракта, например, жареной, острой, солёной и маринованной еды, сладостей, полуфабрикатов, а также цитрусовых и некоторых других видов продуктов.
- Уход за кожей. Рекомендуется соблюдать ряд правил для предотвращения развития псориаза: приём регулярных водных процедур, использование гипоаллергенных и гигиенических средств, поддержание в комнате влажности на уровне 50−60% и другое.
- Выбор правильной одежды.
- Прём витаминов. Особенно витамины А, Е, D и группы В. Профилактический приём которых назначает доктор.
- Не допускайте травмирования кожи и следите за состоянием своих ногтей.
- Также к мерам профилактики относят отказ от вредных привычек (табакокурение, употребление спиртосодержащей продукции), посещение санаториев и профилакториев, массаж.