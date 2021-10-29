С 1 ноября в Беларуси повысят бюджет прожиточного минимума. Что вырастет вместе с ним

В Беларуси с 1 ноября повысят бюджет прожиточного минимума. Этот показатель увеличится с 283,46 до 288,01 рубля и будет действовать до конца января 2022 года. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты.

Также отмечается, что БПМ в среднем на душу населения установлен в размере 288,01 рубля, что на 1,6% выше по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 августа по 31 октября.

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Это четвёртый перерасчёт социального норматива в 2021 году (1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября). Таким образом, размер БПМ за год вырос на 11,6%.

Размеры БПМ по основным социально-демографическим группам (в ценах сентября):

трудоспособное население — 321,22 рубля,

пенсионеры — 217,99 рубля,

дети в возрасте до трёх лет — 180,64 рубля,

дети от 3 до 6 лет — 251,26 рубля,

дети от 6 до 18 лет — 307,98 рубля.

Пропорционально росту БПМ изменятся и встроенные в систему социальной защиты различные надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты, исчисляемые от размера БПМ: размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, социальные пенсии, повышения к пенсиям, которые предусмотрены для отдельных категорий пенсионеров, доплаты и надбавки пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите, пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста. Эти выплаты увеличились соразмерно росту БПМ на 1,6%.