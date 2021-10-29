Госконтроль: каждый 4-й проверенный магазин завышает цены. А сколько стоят социально значимые товары в Слуцке (обзор «Кур'ера»)

Ольга Паздерина
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Госконтроль: каждый четвертый проверенный магазин завышает цены (+ сколько стоят социально значимые товары в Слуцке)
Фото: Ольга Паздерина

Комитет госконтроля проверил 2044 магазина по стране, в 494-х (то есть каждый 4-й) из них цены завышались, сообщает пресс-служба. А «Кур'ер» посмотрел, сколько стоили 28 октября социально значимые товары в Слуцке.


В КГК пояснили, что торговля пытается обойти требования МАРТ, устанавливая более высокие цены на якобы новые виды изделий. Например, в магазине к наименованию тушки цыплёнка-бройлера добавили всего одно слово, и из-за этого стоимость товара выросла на 15%.

Напомним, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) продлило регулирование цен на социально значимые товары по 31 декабря включительно. Полный список можно посмотреть здесь.

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«Кур'ер» выбрал некоторые продукты и посмотрел, сколько они стоят в Слуцке. Через некоторое время мы проверим, насколько изменятся цены на них. Для обзора взяли один сетевой магазин и два небольших местных.

Наименование товара Стоимость, рублей (28.10.2021)
минтай (1 кг) 4,29
консервы рыбные «Килька балтийская» в томатном соусе 1,29
свинина на кости (1 кг) 8,99
голень цыпленка-бройлера (1 кг) 5,75
колбаса «Докторская» в/с варёная (1 кг) 8,84
Молоко Complimilk 3,2% (1 л) 1,45
сыр «Российский молодой» (1 кг) 16,18
масло подсолнечное рафинированное «Золотая семечка» (1 л) 5,19
масло сливочное «Крестьянское» Ясь Белоус 72,2% (180 г) 2,97
яйцо куриное «Молодецкое» С-1 (1 дес.) 2,9
мука пшеничная «Золотой злак» в/с (2 кг) 2,25
хлеб «Сафийский» (0,8 кг) 1,08
батон «Для всей семьи» (0,5 кг) 1,17
макаронные изделия спагетти «Барымак» (0,9 кг) 1,27
рис «Семейный» (0,9 кг) 2,93
крупа гречневая ядрица «Эколайн» (0,89 кг) 3,88
смесь молочная «Беллакт» КМ-1 (0,4 кг) 4,71
соль поваренная каменная, Солигорск (1 кг) 0,78
сахар-песок, Слуцк (1 кг) 1,68