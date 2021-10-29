Госконтроль: каждый 4-й проверенный магазин завышает цены. А сколько стоят социально значимые товары в Слуцке (обзор «Кур'ера»)

Комитет госконтроля проверил 2044 магазина по стране, в 494-х (то есть каждый 4-й) из них цены завышались, сообщает пресс-служба. А «Кур'ер» посмотрел, сколько стоили 28 октября социально значимые товары в Слуцке.
В КГК пояснили, что торговля пытается обойти требования МАРТ, устанавливая более высокие цены на якобы новые виды изделий. Например, в магазине к наименованию тушки цыплёнка-бройлера добавили всего одно слово, и из-за этого стоимость товара выросла на 15%.
Напомним, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) продлило регулирование цен на социально значимые товары по 31 декабря включительно. Полный список можно посмотреть здесь.
«Кур'ер» выбрал некоторые продукты и посмотрел, сколько они стоят в Слуцке. Через некоторое время мы проверим, насколько изменятся цены на них. Для обзора взяли один сетевой магазин и два небольших местных.
|Наименование товара
|Стоимость, рублей (28.10.2021)
|минтай (1 кг)
|4,29
|консервы рыбные «Килька балтийская» в томатном соусе
|1,29
|свинина на кости (1 кг)
|8,99
|голень цыпленка-бройлера (1 кг)
|5,75
|колбаса «Докторская» в/с варёная (1 кг)
|8,84
|Молоко Complimilk 3,2% (1 л)
|1,45
|сыр «Российский молодой» (1 кг)
|16,18
|масло подсолнечное рафинированное «Золотая семечка» (1 л)
|5,19
|масло сливочное «Крестьянское» Ясь Белоус 72,2% (180 г)
|2,97
|яйцо куриное «Молодецкое» С-1 (1 дес.)
|2,9
|мука пшеничная «Золотой злак» в/с (2 кг)
|2,25
|хлеб «Сафийский» (0,8 кг)
|1,08
|батон «Для всей семьи» (0,5 кг)
|1,17
|макаронные изделия спагетти «Барымак» (0,9 кг)
|1,27
|рис «Семейный» (0,9 кг)
|2,93
|крупа гречневая ядрица «Эколайн» (0,89 кг)
|3,88
|смесь молочная «Беллакт» КМ-1 (0,4 кг)
|4,71
|соль поваренная каменная, Солигорск (1 кг)
|0,78
|сахар-песок, Слуцк (1 кг)
|1,68