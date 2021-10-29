Госконтроль: каждый 4-й проверенный магазин завышает цены. А сколько стоят социально значимые товары в Слуцке (обзор «Кур'ера»)

Комитет госконтроля проверил 2044 магазина по стране, в 494-х (то есть каждый 4-й) из них цены завышались, сообщает пресс-служба. А «Кур'ер» посмотрел, сколько стоили 28 октября социально значимые товары в Слуцке.



В КГК пояснили, что торговля пытается обойти требования МАРТ, устанавливая более высокие цены на якобы новые виды изделий. Например, в магазине к наименованию тушки цыплёнка-бройлера добавили всего одно слово, и из-за этого стоимость товара выросла на 15%.

Напомним, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) продлило регулирование цен на социально значимые товары по 31 декабря включительно. Полный список можно посмотреть здесь.

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«Кур'ер» выбрал некоторые продукты и посмотрел, сколько они стоят в Слуцке. Через некоторое время мы проверим, насколько изменятся цены на них. Для обзора взяли один сетевой магазин и два небольших местных.