Просят ли людей в Слуцке надевать маски при входе в общественные места и транспорт (фото)

На прошлой неделе в Слуцке и во всей Беларуси отменили обязательный масочный режим. Он продержался 13 дней. Как объяснил главный санитарный врач района, теперь маски случчане будут носить так, как до 9 октября.

То есть руководители организаций и предприятий должны будут следить, чтобы работники и посетители были в масках. Но физическим лицам больше не грозит «административка», если они будут без маски в общественных местах.

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«Кур'ер» прошёлся по улице Ленина в центре Слуцка и посмотрел, призывают ли по-прежнему людей надевать маски в магазинах, общественных учреждениях и в автобусах.

Как оказалось, на входах в магазины и учреждения (в том числе на дверях центральной почты, Дома культуры, аптек) остались объявления, призывающие надевать маски при входе.

Мы не увидели такого объявления только на входах в маленький магазин возле почты и в два банка (но, возможно, там есть какие-то плакаты внутри).

На дверях автобусов также остались наклейки с просьбой надеть маску. Но внутри транспорта объявлений нет, и по громкой связи про масочный режим, как рассказывают пассажиры, в последнее время не слышно.