Ночью в Слуцке перевернулся BMW. Водитель и молодая девушка в больнице

Около часа ночи в пятницу, 29 октября, на улице Гагарина автомобиль BMW335i слетел в кювет и перевернулся. 33-летний водитель и его 19-летняя пассажирка получили травмы. Предварительно, молодой человек был пьян. Об этом сообщает МЛЫН.BY.



Как рассказала Елена Соколова, представитель отделения агитации и пропаганды управления Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома, водитель ехал по улице Гагарина со стороны улицы Ленина в направлении деревни Ячево. Мужчина неправильно выбрал безопасную скорость, не учёл состояние дороги и погодные условия. В итоге не справился с управлением, машина съехала в левый по ходу движения кювет, где опрокинулась.

В аварии водитель получил лёгкую закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ссадины на лице и рваную рану голени. У девушки — закрытый перелом правой ключицы и закрытая травма живота. Обоих положили в больницу.