В каких домах Слуцка не будет света 1 и 2 ноября. Электричество отключат на шести улицах

Отключение электроэнергии — плановое. Оно связано с ремонтными работами в трансформаторной подстанции 10/0,4кВ.

Где и когда отключат свет

1 ноября с 8.30 до 16.30 по адресу:

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ул. Мельничная, №№ 10, 12.

2 ноября с 8.30 до 17.00 по адресам:

ул. Ленина, №№ 160−168 (чётные), 172−200 (чётные);

ул. Козберга, №№ 1, 3−8, 10−16 (чётные);

ул. Советская, №№ 1−8, 10−14 (чётные);

ул. Мичурина, №№ 2−9, 11−17, 19;

ул. Маяковского, № 3.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5 22 98, 5 33 80.