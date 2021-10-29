В каких домах Слуцка не будет света 1 и 2 ноября. Электричество отключат на шести улицах

Отключение электроэнергии — плановое. Оно связано с ремонтными работами в трансформаторной подстанции 10/0,4кВ.
Где и когда отключат свет
1 ноября с 8.30 до 16.30 по адресу:
- ул. Мельничная, №№ 10, 12.
2 ноября с 8.30 до 17.00 по адресам:
- ул. Ленина, №№ 160−168 (чётные), 172−200 (чётные);
- ул. Козберга, №№ 1, 3−8, 10−16 (чётные);
- ул. Советская, №№ 1−8, 10−14 (чётные);
- ул. Мичурина, №№ 2−9, 11−17, 19;
- ул. Маяковского, № 3.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5 22 98, 5 33 80.
Слуцкие электросети приносят извинения за причинённые неудобства.