Первые покупатели ждут открытия магазина «Маяк» в 12-м городке Слуцка. Фотофакт

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В пятницу, 29 октября, в 12-м городке открывается магазин «Маяк» торговой сети «Доброном». Для покупателей торговый объект заработает с 15.00.

Первые покупатели ждут открытия магазина «Маяк» в 12-м городке Слуцка (+ фото внутри)
Фотографии: Алексей Скрынников
Первые покупатели ждут открытия магазина «Маяк» в 12-м городке Слуцка (+ фото внутри)

Первые покупатели ждут открытия магазина «Маяк» в 12-м городке Слуцка (+ фото внутри)

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Первые покупатели ждут открытия магазина «Маяк» в 12-м городке Слуцка (+ фото внутри)

Первые покупатели ждут открытия магазина «Маяк» в 12-м городке Слуцка (+ фото внутри)

Первые покупатели ждут открытия магазина «Маяк» в 12-м городке Слуцка (+ фото внутри)

Первые покупатели ждут открытия магазина «Маяк» в 12-м городке Слуцка (+ фото внутри)

Первые покупатели ждут открытия магазина «Маяк» в 12-м городке Слуцка (+ фото внутри)

Первые покупатели ждут открытия магазина «Маяк» в 12-м городке Слуцка (+ фото внутри)

Первые покупатели ждут открытия магазина «Маяк» в 12-м городке Слуцка (+ фото внутри)

Первые покупатели ждут открытия магазина «Маяк» в 12-м городке Слуцка (+ фото внутри)