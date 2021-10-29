Около магазина «1000 мелочей» в Слуцке монтируют новые необычные скамейки. Фотофакт

В пятницу, 29 октября, около клумб напротив магазина «1000 мелочей» работники Слуцкого ЖКХ устанавливают новые деревянные скамейки.

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Напомним, что ранее случчанка присылала «Народную новость», что на клумбах, расположенных напротив Дома культуры, возле магазина «1000 мелочей», были удобные скамейки из дощечек. Но потом их убрали. «Людям было так удобно! А теперь с сумками даже присесть некуда в ожидании автобуса. На скамейке, которая на остановке, могут поместиться два, максимум три человека. Надо же соблюдать и социальную дистанцию из-за „ковида“. Остальные — стойте», — возмущалась жительница города.