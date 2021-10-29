Машины из Америки в наличии: как выбрать

Рынок автомобильной «вторички» в США необычайно живой. Он предлагает клиентам достойное качество и доступные цены, поэтому сами американцы меняют машину довольно часто — раз в несколько лет. Даже незначительная царапина на кузове для них является поводом обратиться в страховую и получить новое транспортное средство. В то время как старое уходит с молотка на аукционе по очень невысокой стоимости.

А вы знали, что купить авто из Америки можно не только с помощью аукциона? Есть способ купить его быстрее — без долгого процесса доставки и растаможки. Как это сделать, вы узнаете из текста ниже!

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Автомобили из США в Беларуси

Некоторые компании-посредники уже имеют в своём «арсенале» авто в наличии. Это экземпляры, полностью готовые к эксплуатации на территории Беларуси — отремонтированные и сертифицированные.

Один из крупнейших автопарков машин в наличии в РБ — у компании AUTOCAPITAL. Здесь вы найдёте представителей самых популярных марок и моделей мирового авторынка: Chevrolet, Ford, Volkswagen, Nissan, Toyota, Honda, Acura и т. д.

Все автомобили уже поставлены на учёт. Всё, что вам нужно сделать, — это записаться на тест-драйв и сделать выбор в пользу того или иного экземпляра.

В каких случаях стоит покупать машину из наличия

Заказывая авто с аукциона, вы будете ждать его нескольких месяцев. В зависимости от графика движения судов, вида таможенных документов и других факторов весь процесс покупки «под ключ» может длиться 2−3 месяца. Однако ждать готовы далеко не все. Если машина нужна срочно, то на помощь приходит такая опция как «авто из США в наличии»: можно оформить право собственности в течение одного рабочего дня и уехать из салона уже на купленном автомобиле!

Машины б/у из США в наличии: какие платежи при покупке

Вы платите только за стоимость автомобиля и его оформление в сервисном центре МВД. Остальные платежи уже включены в стоимость ТС, а именно:

Доставка;

Аукционный сбор;

Растаможка;

Ремонт;

Сертификация;

Наценка компании-посредника.

Причём последнее есть всегда: компания берёт на себя риски по доставке машины, вкладывает собственные средства в ремонт. Эти средства должны как-то окупаться.

Тест-драйв в Минске: как записаться

Тест-драйв любой машины от AUTOCAPITAL — бесплатный. Для него нужны только ваши документы, удостоверяющие личность. Чтобы записаться на тест-драйв, позвоните менеджерам AUTOCAPITAL по одному из контактных номеров или оставьте свои данные в форме на сайте. Менеджеры свяжутся с вами, чтобы уточнить дату и время, в которые вы хотите попасть на тест-драйв, а также автомобиль, который вас интересует. Авто из наличия — это самый быстрый способ купить качественную машину с пробегом из Соединённых Штатов!

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