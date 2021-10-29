Газета «Кур'ер» приготовила к Хеллоуину фотозону для читателей. Где и когда она будет

В торговом центре «Маяк» с пятницы по воскресенье, с 29 по 31 октября, будет работать «хеллоуинская» фотозона. Её для читателей «Кур'ера» и посетителей ТЦ подготовила Яна Князева, слуцкий декоратор. Фотозона работает на первом этаже возле магазина Time-Out.

Фотографируйтесь, выкладывайте свои фото в Instagram и отмечайте @kurjer. Авторов лучших снимков «Кур'ер» поощрит фирменными подарками и картой, благодаря которой вы сможете получить скидки у наших партнёров.

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Ведущий: Александр Бранкевич, Видео: Глеб Рулёв