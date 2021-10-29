Эхо недели: в Слуцке открылся новый «Маяк», в родительском чате напоминают про «добровольные» взносы, а одинокая пенсионерка боится замёрзнуть

На этой неделе в Слуцке открылся ещё один большой магазин-склад. Случчане обсуждали скриншот из школьного чата, где представительница родительского комитета очень интересно сформулировала предложение о добровольных взносах. А многие читатели «Кур'ера» обратили внимание на статью про пожилую женщину, которая боится замёрзнуть в старом доме.

В городе и районе

Осенняя ярмарка, которая проходила по выходным за райисполкомом, переехала на рынок и на площадку, где раньше был «птичий» рынок.

на рынок и на площадку, где раньше был «птичий» рынок. Магазин-склад «Маяк» от сети «Доброном» открылся в пятницу, 29 октября. Накануне представитель магазина рассказала «Кур'еру» о специфике этой торговой точки. Как выглядел магазин за час до открытия, смотрите здесь. А фото с самого открытия — здесь.

Водители слуцких автобусов болеют. Некоторые автобусы на этой неделе не выходили на маршруты .

. В Слуцком лесхозе заработала новая система по продаже дров. По этому поводу пройдут встречи с населением.

по продаже дров. По этому поводу пройдут встречи с населением. Возле «1000 мелочей» в Слуцке поставили новые необычные скамейки.

новые необычные скамейки. «Кур'ер» поставил в торговом центре «Маяк» «хеллоуинскую» фотозону.

в торговом центре «Маяк» «хеллоуинскую» фотозону. А ещё «Кур'ер» в понедельник сдал около 22 кг крышечек. Столько собрали случчане за неполные две недели.

Бывшее мини-кафе «Слуцкі пачастунак» на улице Магистральной сдали в аренду под другое кафе.

под другое кафе. В деревне Селище поставили запрещающие знаки для грузовиков, но водители им не подчиняются.

для грузовиков, но водители им не подчиняются. В одном из школьных чатов представительница родительского комитета класса в попечительском совете школы напомнила о забывших внести ДОБРОВОЛЬНЫЙ взнос. Почитайте, каким образом она это сделала.

Люди

Политика

Нина Симак, 72-летняя одинокая пенсионерка, уже 12 лет ждёт улучшения жилищных условий. Она живёт в очень маленьком и старом доме на 24 квадратных метра (это всего, жилая площадь в нём — 14 метров). Историю Нины Симак и фото её жилья выЛидия Валовакрестиком настоящие картины и иконы.

МВД признало группы граждан, которые осуществляют экстремистскую деятельность через Telegram-каналы NEXTA, NEXTA-Live и LUXTA, экстремистским формированием и запретило его деятельность.

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Министерство информации 28 октября приняло решение ограничить доступ к ряду новостных интернет-ресурсов — Deutsche Welle, «Настоящее время» и «Новы час».

Происшествия

Днём в понедельник, 25 октября, из окна на 6-м этаже многоэтажки на улице Ленина, 211 выпал 45-летний житель Слуцка . Предварительно, на теле погибшего нет следов криминального характера.

. Предварительно, на теле погибшего нет следов криминального характера. 26 октября возле агрогородка Речень Любанского района автомобиль BMW-525 сбил 74-летнюю женщину , которая ехала на велосипеде. Пенсионерка госпитализирована с травмами ноги.

, которая ехала на велосипеде. Пенсионерка госпитализирована с травмами ноги. Около часа ночи в пятницу, 29 октября, на улице Гагарина автомобиль BMW335i слетел в кювет и перевернулся . 33-летний водитель и его 19-летняя пассажирка получили травмы.

. 33-летний водитель и его 19-летняя пассажирка получили травмы. В понедельник водитель Слуцкого РСУ был задержан пьяным за рулём. Оказалось, утром он в обход медпункта выехал в рейс. ГАИ выезжало на предприятие и проверяло всех работников.

В субботу, 23 октября, около 18.20 на трассе под Слуцком солигорчанин 1985 года рождения на «Ауди» наехал на велосипедиста 1968 года рождения.

Почитать и посмотреть

«Кур'ер» узнал в турфирме, есть ли возможность у случчан и солигорчан съездить за границу и там привиться «иностранной» вакциной.

28 октября был День бабушек и дедушек. «Кур'ер» опубликовал тёплые воспоминания случчан.

29 октября в СССР отмечали День рождения комсомола. Почитайте воспоминания жителей Слуцка о том, как они были комсомольцами. Посмотрите новый сюжет Александра Бранкевича о том, как в Слуцке обустраивают универсальные площадки во дворах.