В «Кур'ер» обратился Станислав Гуринович, 80-летний житель Слуцка. Он рассказал, что на одном и том же переулке возле КХП — разное благоустройство. В одной части есть дорожное покрытие и канализация, а в другой — нет.

Чтобы лучше объяснить, где есть дорожное покрытие, а где его нет, Станислав Николаевич нарисовал для нас схему. Зелёным цветом на ней обозначены дороги с покрытием, а без цвета — без покрытия. Некоторые подписи на схеме мы замазали оранжевым по этическим причинам.

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