«Учила работать по методу Тома Сойера». Тёплые истории жителей Слуцка, какими они запомнили своих бабушек

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28 октября — День бабушек и дедушек. «Кур'ер» предложил случчанам вспомнить своих старших родственников и моменты, которые пережили рядом с ними. Вот какими тёплыми историями они поделились.

«Такие бабушки — одна из самых больших жизненных удач»

никогда не сидели без дела и были хваткие к любой работе
Баба Катя. Фото из семейного архива
Олег: «Я одинаково любил обеих своих бабушек: бабу Маню и бабу Катю. Деревня бабы Кати была посреди лесов, а деревня бабы Мани — посреди полей. Баба Катя каждое утро пекла блины. Пшеничные, толстые. Десятилетиями в 5−6 утра блины были на столе — завёрнуты в самотканый рушник, чтобы не остывали. Бабушка никогда не лежала в больнице. Будучи практически ослепшей, просила отводить её в лес и на ощупь собирала чернику быстрее, чем любой молодой.

А баба Маня делала потрясающие драники. Тонкие, поджаристые. Горка драников пропитывалась самодельным маслом и была для меня самой роскошной едой. Она научила меня делать творог, сметану и масло.

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Мои бабушки — разные. Но было кое-что общее. Они всегда говорили «на роднай мове», никогда не сидели без дела и были хваткие к любой работе. На их примере я научился относиться к работе как к чему-то естественному, как дыхание.

То, что у меня были такие бабушки, — одна из самых больших жизненных удач".

«Учила работать по методу Тома Сойера»

никогда не сидели без дела и были хваткие к любой работе
Прабабушка Оля с бабушкой Людмилой. Фото из семейного архива
Алеся: «Моя прабабушка умерла, когда я уже была взрослой. В раннем детстве я проводила у неё очень много времени. Ходила в садик возле её дома, и моя лучшая подружка жила с ней в одном подъезде.

Я называла её не прабабушка, а просто бабушка Оля. Она умела прясть, вязать и шить. На кухне у неё стояла красивая старинная швейная машинка с кованым столиком, а в тумбочках валялись веретёна для пряжи. Ещё она была очень красивая, даже когда уже была старенькая и болела. У неё были очень ясные и всегда улыбающиеся глаза.

Ещё когда я ходила в детский сад, бабушка Оля научила меня мыть полы и стирать мои носки. Причём учила по методу Тома Сойера. Говорила: «Ну, ладно, можешь помыть полы». А я: «Ура!». И делала это с огромным удовольствием.

Она жила скромно, но я этого не замечала, потому что мне казалось удивительными деликатесами всё, что она готовила. Я буквально умоляла её сделать жареные макароны «с пригарочками» или рисовую кашу и съедала всё подчистую. На её протёртое смородиновое варенье я вообще смотрела как на манну небесную.

Дома у бабушки Оли всегда было очень чисто, и она сама была всегда опрятной. На балконе в длинном ящике она выращивала астры, и я до сих пор обожаю эти цветы.
Она молилась на ночь, а потом крестилась и тихонько говорила «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Я за ней повторяла — тоже крестилась и говорила: «Цай сына святого духа». Я не знала, что такое цай, но думала, что это что-то, что есть у сына святого духа.

Бабушка Оля была очень добрая и всегда меня утешала, если ругали родители или кто-то обижал. Ещё она была бесстрашная. Когда мы ходили на огород в нескольких километрах от дома, она легко переходила глубокую канаву по двум тоненьким трубам и потом ждала, пока я на четвереньках тоже эти трубы переползу. Потом я узнала, что в войну она пережила оккупацию в Слуцке и её чуть не угнали в Германию (помогло замужество).

Она вязала мне тёплые носочки и шила фланелевые пижамы. Я очень благодарна ей за всё".

«Просыпался под звонкий голос петуха»

«Учила работать по методу Тома Сойера». Тёплые истории жителей Слуцка, какими они запомнили своих бабушек
Баба Лида. Фото из семейного архива
Глеб: «Я часто гостил у бабушки Лиды в частном доме в 1-м городке. Приезжал к ней каждые выходные и на каникулах. Помогал по хозяйству: возился в огороде, колол дрова, носил воду из колонки. В своём доме работа была всегда. У неё были куры, помню, как просыпался под звонкий голос петуха с первыми лучами солнца.

Сложно выделить какой-то конкретный момент или воспоминание, потому что всё, что связано с бабушкой, ассоциируется с детством. Она всегда делала много закаток. В основном это были огурцы, помидоры и вишнёвый компот. Для меня это вкус детства.
Зимними вечерами любил смотреть с ней телевизор, что-то обсуждать. Играли в карты, морской бой, придумывали какие-то свои игры.

Сколько себя помню, бабушка каждую ночь читала перед сном, а дома у нас стоял шкаф с множеством разных книг, которые, подозреваю, она перечитывала не один раз.

К сожалению, бабушки уже с нами нет, но с того времени осталось очень много добрых и тёплых воспоминаний".

«Никогда не опускала руки»

никогда не сидели без дела и были хваткие к любой работе
Баба Нина. Фото из семейного архива
Александра: «Бабушка Нина всегда была рядом со мной, поэтому могу смело назвать её самым близким человеком в жизни. Именно она разрешала большинство моих проблем, помогала, когда мне было тяжело, и поддерживала все мои сумасшедшие планы.

У неё была тяжёлая жизнь. После первого брака осталась с малюткой на руках без копейки денег. А мама второго мужа, которая была авторитарной женщиной, всегда указывала бабушке на её место. Потом был сложный переезд в незнакомое место, где она оказалась совсем она. Нужно было начинать всё с нуля, чтобы перевезти семью из той глуши, где они жили. Но она никогда не опускала руки и никому не давала этого делать. Она воспитывала троих детей и при этом занимала руководящие должности. Хотя денег никогда толком не было, старалась всем помочь. Вся деревня уважает бабушку до сих пор.

Сейчас у неё 6 внуков. Но она никогда не скрывала, что меня, как первенца, любит по-другому. Не как внучку, а как дочь. Наверное, именно поэтому у нас с ней такие близкие и тёплые отношения".

«Мне очень нравились её рассказы о жизни при царе»

«Она была с редкими седыми волосами и одним большим зубом. Я её очень любила». Случчанка поделилась воспоминаниями про прабабушку
Полина (1879 года рождения) и Александр Рудовские, прабабушка и прадедушка Елены. Снимок сделан приблизительно в 1930-е годы. Фото предоставлено Еленой
Елена: «Родителей мамы и папы я не помню. Они умерли, когда мне было 2 года. А вот прабабушка прожила почти 100 лет, и в детстве я проводила с ней много времени. Звала я её бабуся и на ты, в детстве была уверена, что это её имя. На моей памяти она всегда была старая, с редкими седыми волосами и одним большим зубом. Я её очень любила.

Класса с 4-го меня оставляли с ней «сидеть», когда куда-то уходила её дочь, которая жила с бабусей. В те моменты я ощущала себя взрослой и ответственной за неё.

Она плохо слышала, и я изобретала способы, как с ней разговаривать. Делала из бумаги рупор и подносила ей к уху. Или брала медицинский фонендоскоп, вставляла ей в уши, а говорила в другой конец, которым обычно слушают больных.

Ещё прабабушка пила очень горячий чай. Помню, вскипячу, налью ей, а она указательным пальцем попробует и говорит: «Холодный!» Приходилось кипятить снова. Меня тогда смешило, что она, прежде чем позвать меня по имени, перебирала несколько имён своих детей или внуков и только со 2-й или 4-й попытки называла моё.

Мне очень нравились её рассказы о жизни при царе. Особенно запомнилось, как прабабушка ещё девушкой жила в Мариинске и участвовала во встрече наследника царского престола. На блюде подносила ему угощение, а он подарил ей золотую монету. Из этой монеты она потом сделала обручальные кольца для своих внучек.

Помню, что бабуся иногда лежала в своей комнате и начинала протяжно стонать. Я подбегала к ней и спрашивала: «Что случилось? Что ты стонешь?» А она говорила: «Да ничего, просто скучно. Давай поговорим». И принималась рассказывать о своей молодости, о детях.

Бабуси уже давно нет с нами, но вспоминаю её очень часто с нежностью и тёплым чувством".