«Учила работать по методу Тома Сойера». Тёплые истории жителей Слуцка, какими они запомнили своих бабушек

28 октября — День бабушек и дедушек. «Кур'ер» предложил случчанам вспомнить своих старших родственников и моменты, которые пережили рядом с ними. Вот какими тёплыми историями они поделились.

«Такие бабушки — одна из самых больших жизненных удач»

«Я одинаково любил обеих своих бабушек: бабу Маню и бабу Катю. Деревня бабы Кати была посреди лесов, а деревня бабы Мани — посреди полей. Баба Катя каждое утро пекла блины. Пшеничные, толстые. Десятилетиями в 5−6 утра блины были на столе — завёрнуты в самотканый рушник, чтобы не остывали. Бабушка никогда не лежала в больнице. Будучи практически ослепшей, просила отводить её в лес и на ощупь собирала чернику быстрее, чем любой молодой.

А баба Маня делала потрясающие драники. Тонкие, поджаристые. Горка драников пропитывалась самодельным маслом и была для меня самой роскошной едой. Она научила меня делать творог, сметану и масло.

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Мои бабушки — разные. Но было кое-что общее. Они всегда говорили «на роднай мове», никогда не сидели без дела и были хваткие к любой работе. На их примере я научился относиться к работе как к чему-то естественному, как дыхание.

То, что у меня были такие бабушки, — одна из самых больших жизненных удач".

«Учила работать по методу Тома Сойера»

«Моя прабабушка умерла, когда я уже была взрослой. В раннем детстве я проводила у неё очень много времени. Ходила в садик возле её дома, и моя лучшая подружка жила с ней в одном подъезде.

Я называла её не прабабушка, а просто бабушка Оля. Она умела прясть, вязать и шить. На кухне у неё стояла красивая старинная швейная машинка с кованым столиком, а в тумбочках валялись веретёна для пряжи. Ещё она была очень красивая, даже когда уже была старенькая и болела. У неё были очень ясные и всегда улыбающиеся глаза.

Ещё когда я ходила в детский сад, бабушка Оля научила меня мыть полы и стирать мои носки. Причём учила по методу Тома Сойера. Говорила: «Ну, ладно, можешь помыть полы». А я: «Ура!». И делала это с огромным удовольствием.

Она жила скромно, но я этого не замечала, потому что мне казалось удивительными деликатесами всё, что она готовила. Я буквально умоляла её сделать жареные макароны «с пригарочками» или рисовую кашу и съедала всё подчистую. На её протёртое смородиновое варенье я вообще смотрела как на манну небесную.

Дома у бабушки Оли всегда было очень чисто, и она сама была всегда опрятной. На балконе в длинном ящике она выращивала астры, и я до сих пор обожаю эти цветы.

Она молилась на ночь, а потом крестилась и тихонько говорила «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Я за ней повторяла — тоже крестилась и говорила: «Цай сына святого духа». Я не знала, что такое цай, но думала, что это что-то, что есть у сына святого духа.

Бабушка Оля была очень добрая и всегда меня утешала, если ругали родители или кто-то обижал. Ещё она была бесстрашная. Когда мы ходили на огород в нескольких километрах от дома, она легко переходила глубокую канаву по двум тоненьким трубам и потом ждала, пока я на четвереньках тоже эти трубы переползу. Потом я узнала, что в войну она пережила оккупацию в Слуцке и её чуть не угнали в Германию (помогло замужество).

Она вязала мне тёплые носочки и шила фланелевые пижамы. Я очень благодарна ей за всё".

«Просыпался под звонкий голос петуха»

«Я часто гостил у бабушки Лиды в частном доме в 1-м городке. Приезжал к ней каждые выходные и на каникулах. Помогал по хозяйству: возился в огороде, колол дрова, носил воду из колонки. В своём доме работа была всегда. У неё были куры, помню, как просыпался под звонкий голос петуха с первыми лучами солнца.

Сложно выделить какой-то конкретный момент или воспоминание, потому что всё, что связано с бабушкой, ассоциируется с детством. Она всегда делала много закаток. В основном это были огурцы, помидоры и вишнёвый компот. Для меня это вкус детства.

Зимними вечерами любил смотреть с ней телевизор, что-то обсуждать. Играли в карты, морской бой, придумывали какие-то свои игры.

Сколько себя помню, бабушка каждую ночь читала перед сном, а дома у нас стоял шкаф с множеством разных книг, которые, подозреваю, она перечитывала не один раз.

К сожалению, бабушки уже с нами нет, но с того времени осталось очень много добрых и тёплых воспоминаний".

«Никогда не опускала руки»

«Бабушка Нина всегда была рядом со мной, поэтому могу смело назвать её самым близким человеком в жизни. Именно она разрешала большинство моих проблем, помогала, когда мне было тяжело, и поддерживала все мои сумасшедшие планы.

У неё была тяжёлая жизнь. После первого брака осталась с малюткой на руках без копейки денег. А мама второго мужа, которая была авторитарной женщиной, всегда указывала бабушке на её место. Потом был сложный переезд в незнакомое место, где она оказалась совсем она. Нужно было начинать всё с нуля, чтобы перевезти семью из той глуши, где они жили. Но она никогда не опускала руки и никому не давала этого делать. Она воспитывала троих детей и при этом занимала руководящие должности. Хотя денег никогда толком не было, старалась всем помочь. Вся деревня уважает бабушку до сих пор.

Сейчас у неё 6 внуков. Но она никогда не скрывала, что меня, как первенца, любит по-другому. Не как внучку, а как дочь. Наверное, именно поэтому у нас с ней такие близкие и тёплые отношения".

«Мне очень нравились её рассказы о жизни при царе»

«Родителей мамы и папы я не помню. Они умерли, когда мне было 2 года. А вот прабабушка прожила почти 100 лет, и в детстве я проводила с ней много времени. Звала я её бабуся и на ты, в детстве была уверена, что это её имя. На моей памяти она всегда была старая, с редкими седыми волосами и одним большим зубом. Я её очень любила.

Класса с 4-го меня оставляли с ней «сидеть», когда куда-то уходила её дочь, которая жила с бабусей. В те моменты я ощущала себя взрослой и ответственной за неё.

Она плохо слышала, и я изобретала способы, как с ней разговаривать. Делала из бумаги рупор и подносила ей к уху. Или брала медицинский фонендоскоп, вставляла ей в уши, а говорила в другой конец, которым обычно слушают больных.

Ещё прабабушка пила очень горячий чай. Помню, вскипячу, налью ей, а она указательным пальцем попробует и говорит: «Холодный!» Приходилось кипятить снова. Меня тогда смешило, что она, прежде чем позвать меня по имени, перебирала несколько имён своих детей или внуков и только со 2-й или 4-й попытки называла моё.

Мне очень нравились её рассказы о жизни при царе. Особенно запомнилось, как прабабушка ещё девушкой жила в Мариинске и участвовала во встрече наследника царского престола. На блюде подносила ему угощение, а он подарил ей золотую монету. Из этой монеты она потом сделала обручальные кольца для своих внучек.

Помню, что бабуся иногда лежала в своей комнате и начинала протяжно стонать. Я подбегала к ней и спрашивала: «Что случилось? Что ты стонешь?» А она говорила: «Да ничего, просто скучно. Давай поговорим». И принималась рассказывать о своей молодости, о детях.

Бабуси уже давно нет с нами, но вспоминаю её очень часто с нежностью и тёплым чувством".