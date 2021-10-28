В родительском чате потребовали отчитаться, кто забыл «внести добровольный попечительский взнос». И тут началось… (переписка)

В одном из школьных чатов представительница родительского комитета класса в попечительском совете школы напомнила о забывших внести ДОБРОВОЛЬНЫЙ взнос.

«Доброе утро, уважаемые родители. Заканчивается первая четверть. У нас в классе остались семьи, забывшие внести добровольный попечительский взнос. До 28-го нужно отчитаться руководству о причинах, которые помешали это сделать. Буду ждать ваших отзывов, пишите, пожалуйста, в личку. Спасибо», — написала она.

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Это смутило некоторых из родителей, которые с экранов ТВ или смартфона много раз читали или слышали о том, что никакого принуждения быть не должно. А по факту они увидели обратное.

Один из них и вовсе спросил, кто она такая, и заметил, что за такие вопросы можно «присесть за вымогательство» вместе с руководством, «перед которым вы отчитываетесь».

Ответ был развёрнутым: «Я представитель родительского комитета класса в попечительском совете школы. А с такими угрозами не ко мне, а повыше. Безграмотность и неуместные угрозы придержите при себе. Вы, кстати, тоже не приняли участие в добровольном сборе средств на поддержание материальной базы школы, в которой учится Ваш сын».

Возмущённый родитель напомнил представительнице родительского комитета о том, что платит налоги и что в стране есть законодательство, которое регулирует обучение его сына в школе.

За и против сбора денег в школах и детских садах

Сейчас во многих школах и детсадах на различные нужды родители сдают деньги. Некоторые этим возмущены, а некоторые, наоборот, очень даже за. По этому поводу «Кур'ер» узнал мнение у жителей Слуцка. В этих вопросах педагоги максимально дистанцируются, предпочитая, чтобы мамы и папы самостоятельно, без участия школы решали вопросы добровольного сбора средств. Ведь добровольно помогать кому бы то ни было не запрещено. Тем более Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь, в программе «В людях» на СТВ 4 октября сказал: «Школа не должна и не имеет права собирать какие-либо деньги с родителей».

По словам министра образования, родительские комитеты не должны заниматься вопросами сборов .

. Есть попечительские советы. Их функция — находить возможность привлекать спонсорские средства на нужды школы . Однако это сугубо добровольный процесс .

. Однако это . Если кто-то хочет оказать помощь школе, то для этого есть расчётные счета, если не у школы, то есть у отдела образования с пометкой для такой-то школы.

«Я категорически не допускаю и не разрешаю, чтобы называли какие-то суммы, требовали, — отметил Игорь Карпенко. — Категорически против того, чтобы в это вовлекали классных руководителей, педагогов. К сожалению, есть такие моменты, бывают на местах. Иногда приходится с этим серьёзно разбираться. Но если родительский комитет хочет организовать какую-то поездку школьников куда-то на экскурсию, у школы таких денег нет сегодня, и они с классным руководителем определились, это другой аспект. Это для школьников, это с родителями, это вместе с классным руководителем. Здесь функция классного руководителя как педагога, который участвует в организации этого процесса. Но ни в коем случае классный руководитель не должен собирать эти деньги, не должен держать эти деньги».

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