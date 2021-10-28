Отношение к государственным институтам, моральные качества… О чём именно будут писать в характеристике для устройства на госслужбу

После вступления в силу Декрета № 6 требования для устройства на работу в госструктуры стали жёстче. Главным новшеством стала обязательная характеристика с предыдущего места работы, которая должна содержать больше сведений. О том, что именно в ней будет содержаться, пишет Sputnik.by.

Что добавится в характеристику?

Практика характеристик с прежних мест работы существовала в стране и раньше, но была правом нанимателя. Теперь это стало обязанностью для руководителей государственных организаций.

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14 октября 2021 года Совмин своим постановлением утвердил форму характеристики. В ней должны быть отражены:

профессиональные и деловые качества (компетентность, работоспособность, исполнительность, дисциплинированность, инициативность, степень самостоятельности при принятии решений, стремление повышать свой профессиональный уровень, другое);

моральные качества (ответственность, порядочность, тактичность, доброжелательность, отзывчивость, другое);

участие работника в социально-общественной жизни коллектива;

взаимодействие работника с нанимателем, профсоюзной организацией по решению актуальных вопросов деятельности организации;

сведения об отношении к государственным и общественным институтам, конституционному строю, о совершавшихся действиях против порядка управления и общественной безопасности или наличии антигосударственных проявлений работника.

Если человек работал только в госорганизациях, то запрашивается характеристика лишь с последнего места работы. А если за последние пять лет трудился сначала в государственной, потом в частной организации, то нужно взять две характеристики — с последнего места работы и из госструктуры.

Невыполнение требования о запросе характеристики расценивается как грубое нарушение трудовых обязанностей. Это также касается предоставления недостоверной информации и выдача документа с опозданием.

Руководителя организации или других должностных лиц могут уволить на основании п. 1 ст. 47 Трудового кодекса (однократное грубое нарушение трудовых обязанностей руководителем организации, его заместителями, главным бухгалтером и его заместителями) или абзаца первого п. 7 ст. 42 (однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей, признаваемое таковым в соответствии с законодательными актами).

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