Немецкий рынок труда ждут большие перемены. Какие сферы затронут изменения и где появятся хорошие перспективы для специалистов, в том числе и из-за рубежа?

На первый взгляд, на рынке труда в Германии всё хорошо. Уровень безработицы остаётся низким. За время «коронакризиса» число безработных возросло незначительно — с 5,0 до 5,9 процента. Тем не менее страну в этом десятилетии ждут изменения.

Водители, переводчики, банкиры — в группе риска

Движущие силы трансформации — цифровизация и автоматизация процессов, а также изменения, связанные с ростом электромобильности.

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Хольмар Шнайдер, директор боннского исследовательского Института экономики труда, наблюдает такой тренд: «Времена тяжёлой физической работы прошли. Мы всё больше занимаемся умственным трудом».

Простые задачи, для выполнения которых не нужна высокая квалификация, будут перенимать роботы и компьютеры — или такая работа будет плохо оплачиваться.

В промышленности робототехника широко используется. В сфере логистики предстоят перемены: если сейчас грузовиком всё ещё управляет человек, то с развитием автономного транспорта такая необходимость отпадёт. То же самое касается сервиса такси или Uber.

Социолог из Потсдамского университета Ролан Вервибе уверен, что многие рабочие места перестанут существовать. Беспокоиться надо не только специалистам с низкой квалификацией. «Цифровизация затронет и виды деятельности, для которых необходимо хорошее образование», — убеждён профессор. В качестве примера он приводит профессию переводчика, которого заменяют онлайн-сервисы. Потенциально лишиться работы могут адвокаты, поскольку правовую информацию клиенты смогут получать с помощью автоматических систем, и сотрудники банков.

Где будет больше рабочих мест

Пандемия коронавируса выявила ряд слабых мест, особенно в сфере госуправления. Ведомства здравоохранения часто были перегружены и полагались больше на факсы, чем на современные средства связи. И в школах цифровые компетенции учеников и педагогов оставляют желать лучшего.

По прогнозам экспертов, развитие электромобильности в ближайшие 4 года будет стоить почти 200 тысяч рабочих мест в автоиндустрии, поскольку производство электродвигателей и коробок передач менее трудоёмкое. К такому выводу приходят учёные из Института экономических исследований при Мюнхенском университете. В то же время в сфере производства и сервисного обслуживания электромобилей будут создаваться новые рабочие места.

Новые вакансии возникнут и в других секторах экономики. По данным консалтин­говой компании Deloitte, к 2035 году в профессиях, в которых специалистов сложно заменить технологиями, появятся около 2,1 миллиона рабочих мест — в сферах здравоохранения, образования и профессиональной подготовки, а также менеджмента и администрирования.

Германия будет всё больше зависеть от иностранцев

В Германии доля низкооплачиваемых рабочих мест большая: каждый пятый работник получает минимальную заработную плату или чуть больше её. В скандинавских странах, Нидерландах или Франции этот показатель ниже. Выход видится в повышении образования.

Благополучие стареющего немецкого общества будет зависеть и от трудовых мигрантов. «Для этого нужны новые концепции по привлечению высококвалифи­цированных специалистов», — отмечает Хольмар Шнайдер. И здесь многое зависит от политиков.

В 2020 году специалистам не из ЕС был облегчён доступ к немецкому рынку труда. Трудоустроиться теперь могут представители рабочих специальностей, если диплом признан в ФРГ и есть предложение по работе. Разрешается приехать на полгода для поиска вакансии.

Будет ли трудовая миграция ещё более упрощена, зависит от того, кто войдёт в новую правительственную коалицию. Её вероятные участники — либералы и «зелёные» — выступают за модернизацию миграционного законодательства, включая облегчение процедур получения визы для работы в Германии, а также признания профессиональной квалификации. Свободная демократическая партия (СвДП) выступает за введение «голубой карты» и для работников без высшего образования, а также отбор претендентов на переезд в Германию по канадской модели.

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