На Слуцком рынке становится всё больше домашних закаток и маринадов. Появились тепличные огурцы по 5,5 рубля за килограмм. Ещё продают арбузы и дыни. Хурму оценивают от 4 до 6 рублей за килограмм. За 0,5 литра маринованных зелёнок хотят 6 рублей. Столько же стоит и пол-литра вишнёвого варенья. Перечень цен на овощи, фрукты и другое на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 12 часов четверга, 28 октября.
Овощи
- Капуста белокочанная свежая — 1,3 рубля за 1 килограмм
- Картофель — 1,1 рубля за 1 килограмм
- Цветная капуста — 4 рубля за 1 килограмм
- Брокколи — 5 рублей
- Помидоры — 2−5 рублей за 1 килограмм
- Огурцы большие — 5,5 рубля за 1 килограмм
- Баклажаны — 5,5 рубля за 1 килограмм
- Морковь — 1,7 рубля за 1 килограмм
- Свёкла свежая — 1,3 рубля за 1 килограмм
- Тыква — 2 рубля за 1 килограмм
- Сладкий перец — 2 рубля за 1 килограмм
- Острый перец — 0,5 рубля за 1 стручок, 10 рублей за 1 килограмм
- Лук репчатый — 1,2 рубля за 1 килограмм
- Чеснок свежий — 0,5−1 рубль за 1 головку
Фрукты
- Арбуз — 1,2 рубля за 1 килограмм
- Дыня — 2,5 рубля за 1 килограмм
- Авокадо — 7 рублей за 1 килограмм
- Абрикосы — 6,5 рубля за 1 килограмм
- Нектарин — 6 рублей за 1 килограмм
- Апельсин — 4−5 рублей за 1 килограмм
- Мандарины — 5 рублей за 1 килограмм
- Персик — 6 рублей за 1 килограмм
- Яблоки домашние — 2 рубля за 1 килограмм (Антоновка)
- Яблоки сушёные — 6 рублей за 1 килограмм
- Груши домашние — 3 рубля за 1 килограмм
- Виноград — 4 рубля за 1 килограмм
- Лимоны — 5 рублей за 1 килограмм
- Киви — 6,5 рубля за 1 килограмм
- Бананы — 3 рубля за 1 килограмм
- Гранат — 5,5 рубля за 1 килограмм
- Финики — 5 рублей за 1 килограмм
- Хурма — 4−6 рублей за 1 килограмм
Саженцы
- Яблоня — 12 рублей
- Груша — 12 рублей
- Айва — 10 рублей
- Малина крупная сортовая — 10 рублей за 1 куст
- Хризантема — 3−5 рублей 1 куст
- Роза — 6 рублей за 1 куст
- Туя — от 12 до 40 рублей в зависимости от сорта, размера
Ягоды
- Клюква — 6 рублей за 1 литр
- Шиповник — 5 рублей за 5 литров
- Боярышник — 1 рубль за 1 литр
- Боярышник сушёный — 2 рубля за 100 граммов
Разное
- Сельдь 700 граммов в банке — 5 рублей
- Скумбрия в банке — 7 рублей за 1 килограмм
- Редька — 1 рубль за 1 штуку среднего размера
- Редис — 1,5 рубля за 1 пучок
- Хреновина — 3,5 рубля за 0,5 литра
- Щавель консервированный — 3 рубля за 0,5 литра
- Капуста квашеная — 4 рубля за 1 килограмм
- Капуста квашеная с клюквой — 4,5 рубля за 1 литр
- Рулетики из капусты и моркови — 7 рублей за 1 килограмм
- Мёд — 8 рублей за 0,5 литра
- Лечо домашнее — 3 рубля за 0,5 литра
- Грибы лисички — 4 рубля за 1 литр
- Грибы белые — 5 рублей кучка (на вид около 1 кг)
- Грибы зелёнки маринованные — 6 рублей за 0,5 литра
- Яйцо домашнее — 3,5 рубля за 1 десяток
- Зелень (укроп, петрушка) — 0,5 рубля за 1 пучок
- Орех грецкий — 9 рублей за 1 килограмм
- Семечки тыквенные сушёные — 1 рубль стакан 200 граммов
- Заштырин — вязанка 2 рубля (от болезней желудочно-кишечного тракта)
- Приправа укроп — 1 рубль за 100 граммов
- Кориандр — 1,5 рубля за 100 граммов
- Тмин — 1,5 рубля за 100 граммов
- Смесь приправ — 2 рубля за 100 граммов