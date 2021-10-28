На Слуцком рынке становится всё больше домашних закаток и маринадов. Появились тепличные огурцы по 5,5 рубля за килограмм. Ещё продают арбузы и дыни. Хурму оценивают от 4 до 6 рублей за килограмм. За 0,5 литра маринованных зелёнок хотят 6 рублей. Столько же стоит и пол-литра вишнёвого варенья. Перечень цен на овощи, фрукты и другое на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 12 часов четверга, 28 октября.

Овощи

Капуста белокочанная свежая — 1,3 рубля за 1 килограмм

Картофель — 1,1 рубля за 1 килограмм

Цветная капуста — 4 рубля за 1 килограмм

Брокколи — 5 рублей

Помидоры — 2−5 рублей за 1 килограмм

Огурцы большие — 5,5 рубля за 1 килограмм

Баклажаны — 5,5 рубля за 1 килограмм

Морковь — 1,7 рубля за 1 килограмм

Свёкла свежая — 1,3 рубля за 1 килограмм

Тыква — 2 рубля за 1 килограмм

Сладкий перец — 2 рубля за 1 килограмм

Острый перец — 0,5 рубля за 1 стручок, 10 рублей за 1 килограмм

Лук репчатый — 1,2 рубля за 1 килограмм

Чеснок свежий — 0,5−1 рубль за 1 головку

Фрукты

Арбуз — 1,2 рубля за 1 килограмм

Дыня — 2,5 рубля за 1 килограмм

Авокадо — 7 рублей за 1 килограмм

Абрикосы — 6,5 рубля за 1 килограмм

Нектарин — 6 рублей за 1 килограмм

Апельсин — 4−5 рублей за 1 килограмм

Мандарины — 5 рублей за 1 килограмм

Персик — 6 рублей за 1 килограмм

Яблоки домашние — 2 рубля за 1 килограмм (Антоновка)

Яблоки сушёные — 6 рублей за 1 килограмм

Груши домашние — 3 рубля за 1 килограмм

Виноград — 4 рубля за 1 килограмм

Лимоны — 5 рублей за 1 килограмм

Киви — 6,5 рубля за 1 килограмм

Бананы — 3 рубля за 1 килограмм

Гранат — 5,5 рубля за 1 килограмм

Финики — 5 рублей за 1 килограмм

Хурма — 4−6 рублей за 1 килограмм

Саженцы

Яблоня — 12 рублей

Груша — 12 рублей

Айва — 10 рублей

Малина крупная сортовая — 10 рублей за 1 куст

Хризантема — 3−5 рублей 1 куст

Роза — 6 рублей за 1 куст

Туя — от 12 до 40 рублей в зависимости от сорта, размера

Ягоды

Клюква — 6 рублей за 1 литр

Шиповник — 5 рублей за 5 литров

Боярышник — 1 рубль за 1 литр

Боярышник сушёный — 2 рубля за 100 граммов

Разное