На Слуцком рынке становится всё больше домашних закаток и маринадов. Появились тепличные огурцы по 5,5 рубля за килограмм. Ещё продают арбузы и дыни. Хурму оценивают от 4 до 6 рублей за килограмм. За 0,5 литра маринованных зелёнок хотят 6 рублей. Столько же стоит и пол-литра вишнёвого варенья. Перечень цен на овощи, фрукты и другое на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 12 часов четверга, 28 октября.

Овощи

  • Капуста белокочанная свежая — 1,3 рубля за 1 килограмм
  • Картофель — 1,1 рубля за 1 килограмм
  • Цветная капуста — 4 рубля за 1 килограмм
  • Брокколи — 5 рублей
  • Помидоры — 2−5 рублей за 1 килограмм
  • Огурцы большие — 5,5 рубля за 1 килограмм
  • Баклажаны — 5,5 рубля за 1 килограмм
  • Морковь — 1,7 рубля за 1 килограмм
  • Свёкла свежая — 1,3 рубля за 1 килограмм
  • Тыква — 2 рубля за 1 килограмм
  • Сладкий перец — 2 рубля за 1 килограмм
  • Острый перец — 0,5 рубля за 1 стручок, 10 рублей за 1 килограмм
  • Лук репчатый — 1,2 рубля за 1 килограмм
  • Чеснок свежий — 0,5−1 рубль за 1 головку

Фрукты

  • Арбуз — 1,2 рубля за 1 килограмм
  • Дыня — 2,5 рубля за 1 килограмм
  • Авокадо — 7 рублей за 1 килограмм
  • Абрикосы — 6,5 рубля за 1 килограмм
  • Нектарин — 6 рублей за 1 килограмм
  • Апельсин — 4−5 рублей за 1 килограмм
  • Мандарины — 5 рублей за 1 килограмм
  • Персик — 6 рублей за 1 килограмм
  • Яблоки домашние — 2 рубля за 1 килограмм (Антоновка)
  • Яблоки сушёные — 6 рублей за 1 килограмм
  • Груши домашние — 3 рубля за 1 килограмм
  • Виноград — 4 рубля за 1 килограмм
  • Лимоны — 5 рублей за 1 килограмм
  • Киви — 6,5 рубля за 1 килограмм
  • Бананы — 3 рубля за 1 килограмм
  • Гранат — 5,5 рубля за 1 килограмм
  • Финики — 5 рублей за 1 килограмм
  • Хурма — 4−6 рублей за 1 килограмм

Саженцы

  • Яблоня — 12 рублей
  • Груша — 12 рублей
  • Айва — 10 рублей
  • Малина крупная сортовая — 10 рублей за 1 куст
  • Хризантема — 3−5 рублей 1 куст
  • Роза — 6 рублей за 1 куст
  • Туя — от 12 до 40 рублей в зависимости от сорта, размера

Ягоды

  • Клюква — 6 рублей за 1 литр
  • Шиповник — 5 рублей за 5 литров
  • Боярышник — 1 рубль за 1 литр
  • Боярышник сушёный — 2 рубля за 100 граммов

Разное

  • Сельдь 700 граммов в банке — 5 рублей
  • Скумбрия в банке — 7 рублей за 1 килограмм
  • Редька — 1 рубль за 1 штуку среднего размера
  • Редис — 1,5 рубля за 1 пучок
  • Хреновина — 3,5 рубля за 0,5 литра
  • Щавель консервированный — 3 рубля за 0,5 литра
  • Капуста квашеная — 4 рубля за 1 килограмм
  • Капуста квашеная с клюквой — 4,5 рубля за 1 литр
  • Рулетики из капусты и моркови — 7 рублей за 1 килограмм
  • Мёд — 8 рублей за 0,5 литра
  • Лечо домашнее — 3 рубля за 0,5 литра
  • Грибы лисички — 4 рубля за 1 литр
  • Грибы белые — 5 рублей кучка (на вид около 1 кг)
  • Грибы зелёнки маринованные — 6 рублей за 0,5 литра
  • Яйцо домашнее — 3,5 рубля за 1 десяток
  • Зелень (укроп, петрушка) — 0,5 рубля за 1 пучок
  • Орех грецкий — 9 рублей за 1 килограмм
  • Семечки тыквенные сушёные — 1 рубль стакан 200 граммов
  • Заштырин — вязанка 2 рубля (от болезней желудочно-кишечного тракта)
  • Приправа укроп — 1 рубль за 100 граммов
  • Кориандр — 1,5 рубля за 100 граммов
  • Тмин — 1,5 рубля за 100 граммов
  • Смесь приправ — 2 рубля за 100 граммов