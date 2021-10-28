Для руководителей госпредприятий ввели изменения по зарплатам. Когда управленцев могут лишить премий и бонусов

Правительство изменило условия оплаты труда для руководителей госорганизаций и для тех организаций, где есть госдоля. Также выросло число причин, по которым управленцы могут остаться без премий и бонусов. Эти изменения предусмотрены постановлением Совмина № 612.

Раньше руководителям организаций не начисляли и не выплачивали все виды премий, бонусов и вознаграждений, если нарастал убыток от реализации продукции или увеличивалась задолженность по выплате зарплаты.

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Сейчас же, например, руководители организаций не смогут рассчитывать на бонусы, если будет задолженность не только по зарплатам, но и по пособиям на детей.

Просроченная оплата за жилищно-коммунальные услуги (водоснабжение, канализацию, отопление, газ, электричество) также будет поводом для отмены бонусов.

Начисление руководителям организаций премий, бонусов и вознаграждений за квартал или полугодие будет производиться пропорционально месяцам, в которых отсутствовала задолженность.

Если же на 31 декабря организации удастся погасить задолженность по ЖКУ, то руководитель сможет рассчитывать на 50% от суммы премий, бонусов за месяц, в котором эти долги были.

Годовой бонус теперь будет выплачиваться пропорционально количеству выполненных прогнозных показателей. Его размеры составляют до 10% прироста чистой прибыли организации по итогам года, но не более 12 окладов включительно.

Положение о годовом бонусе вступает в силу с 1 января 2022 года, а остальные — с 1 ноября 2021 года.