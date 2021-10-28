«Почему здесь нет моего портрета». Мужчина повесил своё изображение в Военной галерее Эрмитажа, а музей заявил в прокуратуру

Эрмитаж обратился в прокуратуру Петербурга из-за того, что местный житель Кирилл Смородин повесил свой портрет в Военной галерее — одном из залов Эрмитажа в Зимнем дворце, где выставлены портреты участников войны 1812 года. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на Эрмитаж.

Кирилл Смородин повесил свой портрет в Военной галерее и сам рассказал об этом в инстаграме (сейчас пост недоступен). Он написал, что прогуливался по Эрмитажу и подумал, «почему здесь нет моего портрета». Он повесил на стену своё изображение в мундире и сфотографировался возле него. Вскоре портрет сняли смотрители, пишет «Медуза».

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Музей попросил прокуратуру проверить действия Смородина «в том числе в части публичного оскорбления памяти защитников Отечества».