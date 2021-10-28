Так несколько дней назад администрация автопарка сообщила, что «в связи с тяжёлой эпидемиологической ситуацией на предприятии с обеда отменены рейсы городского автобуса № 21».

А утром в четверг, 28 октября, автобус № 8 не вышел на маршрут. Это «Кур'еру» подтвердила Виктория Татур, начальник отдела перевозок автобусного парка № 2.

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Судя по наблюдениям корреспондентов, случчане обсуждают сложившуюся обстановку, встречаясь со знакомыми в общественных местах. Например, сегодня утром в автобусе № 6 одна пассажирка жаловалась другой, что не пришёл автобус. Вторая попросила относиться к такому с пониманием, пояснив, что более 10 водителей заболели.

В чате «Слуцкая телега» и других платформах «Кур'ера» в социальных сетях случчане обсуждают сложившуюся эпидемиологическую обстановку. И часто в центре их внимания то, как в часы пик забиты салоны автобусов, и вопрос, почему случчане так рискуют, ведь в таких салонах невозможно соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, что в Беларуси больше не обязывают носить маски в общественных местах и транспорте.

Ведущий: Александр Бранкевич, Видео: Глеб Рулёв