Вместо «Слуцкага пачастунка» на окраине Слуцка будет другое кафе

Бывшее мини-кафе «Слуцкі пачастунак» на улице Магистральной сдали в аренду под заведение общепита. Об этом «Кур'еру» сообщила Татьяна Сучко, заместитель директора «Слуцкого рынка ОПС», которому принадлежит здание.

Арендаторы убрали старую вывеску, а крышу и стены покрасили. Столы и скамейки оставили на месте.

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Напомним, что раньше кафе «Слуцкі пачастунак» принадлежало «Слуцкой базе ОПС». После реорганизации этого предприятия всё его имущество — заведения общепита, магазины и другое — перешли «Слуцкому рынку ОПС».