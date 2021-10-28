Где в Слуцке попробовать мандариновый кофе и яблочный збитель

Слуцк — город вкусной еды! Во всяком случае мы глубоко в этом уверены, учитывая, сколько заведений общепита открылось в последнее время. Поэтому мы запускаем рубрику «Средний чек», в которой будем рассказывать о заведениях города, где можно вкусно поесть или заказать доставку.
Сегодня мы отправляемся в «Про Кофе». Главная фишка этой сети кофеен — авторские напитки. Здесь можно попробовать халвичный раф, яблочный збитель, авторские смеси кофе.
Каждый сезон кофейня обновляет своё меню, в которое добавляет авторские напитки. Уже стартовало осенне-зимнее.Также в ассортименте «Про Кофе» множество десертов.В Слуцке есть две кофейни «Про Кофе»:
Адрес: ул. Ленина, 156
- Время работы: Пн.-Вс. с 9.00 до 23.00
- Проведение праздников
- Еда навынос
Адрес: ул. 14 Партизан, 15/1 (ТЦ «Европарк»)
- Время работы: Пн.-Вс. с 10.00 до 20.00
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