Где в Слуцке попробовать мандариновый кофе и яблочный збитель

Слуцк — город вкусной еды! Во всяком случае мы глубоко в этом уверены, учитывая, сколько заведений общепита открылось в последнее время. Поэтому мы запускаем рубрику «Средний чек», в которой будем рассказывать о заведениях города, где можно вкусно поесть или заказать доставку.

Сегодня мы отправляемся в «Про Кофе». Главная фишка этой сети кофеен — авторские напитки. Здесь можно попробовать халвичный раф, яблочный збитель, авторские смеси кофе.

Каждый сезон кофейня обновляет своё меню, в которое добавляет авторские напитки. Уже стартовало осенне-зимнее.Также в ассортименте «Про Кофе» множество десертов.

Адрес: ул. Ленина, 156

Время работы: Пн.-Вс. с 9.00 до 23.00

Проведение праздников

Еда навынос

Адрес: ул. 14 Партизан, 15/1 (ТЦ «Европарк»)

Время работы: Пн.-Вс. с 10.00 до 20.00

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