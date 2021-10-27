Прямые линии. Кому и когда смогут задать свои вопросы жители Слуцка

Прямые линии проведёт главное управление по здравоохранению Минского облисполкома. Об этом сообщается на сайте Слуцкой ЦРБ.
6 ноября, суббота
С 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 8(017) 500−42−31 проведёт Леонида Высоцкая, заместитель начальника отдела лечебно-профилактической помощи.
13 ноября, суббота
С 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 8(017) 500−42−31 проведёт Зиновий Гозман, первый заместитель начальника.
20 ноября, суббота
С 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 8(017) 500−42−31 проведёт Наталья Боярская, начальник.
27 ноября, суббота
С 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 8(017) 500−42−31 проведёт Сергей Сикорин, заместитель начальника.