Случчанка Нина Симак обратилась в «Кур'ер», чтобы рассказать о своём бедственном положении. Женщине 72 года, она одинока, инвалид 2-й группы и живёт в доме, который ещё 12 лет назад был признан не соответствующим техническим, санитарным и пожарным нормам.

С 2009 года Нина Петровна стоит на льготной очереди для получения социального жилья. Прошлую зиму пенсио­нерка провела в приюте, потому что не могла протопить жилище, а весной вернулась домой. «Кур'ер» побывал у женщины дома и посмотрел на её условия существования. Деревянный дом № 29 на ул. Пушкина с до­ро­ги сразу и не заме­тишь: малень­кий, вросший в землю, скрытый в глубине заросшего участка.

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Через поко­сившуюся верандочку попадаем внутрь. Входная дверь, порог, косяки обиты войлоком, чтобы хоть как-то сохранять тепло. Домик крохот­ный, вся его площадь — 24 кв. м. Жилая часть чуть больше — 14 метров, она разделена на комнату и спальню. Посередине дома — печка.

Про дом

«Это даже не дом, а половина дома, — рассказывает Нина Петровна. — В конце 1960-х со старого места мама перевезла одну половину сюда, вторая осталась её сестре. Поэтому три стены у дома деревянные, а одна — насыпная. Мамы давно нет, живу тут одна. Детей и внуков нет, помогать некому. У меня инвалидность, с трудом хожу и ви­жу плохо, поэтому отремонтировать и даже содержать дом нет сил». Домик стоит прямо на земле, поэтому доски пола прогнили. В холодное время года Нина Петровна постоянно поддержи­вает огонь в печи, встаёт даже ночью, чтобы подкинуть дров. «Иначе за час всё тепло исчезает через щели в полу, потолке и стенах. Вся жизнь и все силы уходят на печь», — говорит она.

Даже сейчас, когда на улице не так холодно, на женщине надеты четыре кофты, тёплые штаны, несколько носков, бурки и шапка. Спит она тоже в тёплой одежде. «Прошлую зиму сил не было совсем, попросилась в приют в Огородниках, там койку дали», — рассказывает Нина Петровна.

Про удобства

В спальне из-под пола торчит кусок трубы со шлангом и краном. Это водопровод. На вопрос, почему водопровод подведён не на кухню, хозяйка поясняет: «На кухне они не стали ковырять, побоялись, что стена завалится». Умывается она на кухне над маленьким тазиком, поливая себе из кувшина. Тут же моется и сама, но уже над большим тазом. В качестве туалета — пластмассовое ведро. Пищу варит на одноконфорочной электроплитке или на печке. «Мне едва хватает на еду и лекарства, а что купишь на 300 рублей пенсии, — говорит женщина. — Сама я давно уже никуда не выхожу, если только до калитки. За продуктами и в аптеку ходит соцработник. Мне вот выделили ходунки, но они шире, чем дверные проёмы, да и в комнате с ними не развернуться, поэтому пользоваться ими не могу».

Мы проходим в маленькую комнату, оклеенную растрескавшимися пожелтевши­ми обоями. В ней с трудом помещается диван, древний сервант и стол, на котором стоит телевизор.

Рядом — такая же крохотная спальня с железной кроватью и шкафом, явно купленным в 1950-е годы.

Про очередь

Нина Петровна достаёт переписку с различными инстанциями. «Ещё в 2009 году ко мне приходила комиссия, признали, что дом не соответствует санитарным, техни­ческим, пожарным нормам. Стены, пол, потолок поражены грибком и жучком. Акт на руки дали. Поставили меня как одинокого инвалида на льготную очередь за номером 197.

Каждый год я узнаю, как продвигается моя очередь. В 2012-м она была 155, в 2015 году почему-то стала 223, в 2017-м — 165, в 2020-м — 149. В июле этого года я снова звонила в райисполком, сказали, что 129-я, а позвонила вчера — опять 149-я".

В ответах написано, что «жилые помещения предостав­ляются в порядке очерёдности, исходя из времени принятия на учёт».

Пенсионерка говорит, что видит по телевизору, что в Слуцке строится много домов для льготников. «И на 50, и на 100 квартир дома сдаются. Почему моя очередь за последние пять лет продвинулась только на 16 человек, я не знаю. Так хочется пожить как человек. Сколько мне осталось…» — говорит она.

Благодарность президента

Среди официальных ответов хранится бумага, которой Нина Петровна дорожит.

«Я помогала Александру Григорьевичу стать президентом. Ещё тогда, в первый раз. У меня даже его личная благодарность есть», — говорит она и достаёт лист. На нём написано: «Уважаемая Нина Петровна! Примите сердечную благодарность за вашу активную работу в инициативной группе по сбору подписей за выдвижение меня кандидатом в Президенты Республики Беларусь. Большое вам спасибо за ваше бескорыстие, за ваше мужество…». Внизу стоит факсимильная подпись — Ал. Лукашенко.

«Вот хочу ему написать. Может, теперь и он поможет мне?» — с надеждой говорит женщина.

Последние события

Чуть более недели назад Нина Петровна обратилась лично к Андрею Янчевскому, председателю Слуцкого райисполкома, и вновь попросила помощи. Через несколько дней к ней домой пришёл Андрей Хоревич, заместитель председателя по строительству и архитектуре Слуцкого райисполкома. Он осмотрел жилище и сказал, что решение будет принято.