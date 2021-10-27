В ноябре в Беларуси вступят в силу нововведения, касающиеся продажи обуви, бюджета прожиточного минимума, персональных данных. Повысится стоимость услуг некоторых сотовых операторов. Какие ещё изменения грядут в жизни белорусов, в том числе случчан, с 1 ноября 2021 года, смотрите в обзоре «Кур'ера».



Строительство обойдётся дороже

С 1 ноября до 8,2 рубля повышается размер одного человеко-часа для рабочих-строителей четвёртого разряда. Сейчас этот показатель составляет 6,94 рубля. Эта стоимость не повлечёт увеличение заработной платы строителей, но возрастёт сметная стоимость строительства.

Школьные каникулы по расписанию

Осенние каникулы для учеников начнутся по расписанию: 31 октября и продлятся восемь дней — до 7 ноября. Белорусских школьников не отправят на досрочные каникулы в связи с непростой эпидситуацией в стране.

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Изменится стоимость интернета и некоторых услуг связи

С 1 ноября «Белтелеком» повысит стоимость тарифов на некоторые услуги доступа в интернет. В А1 на некоторых тарифах изменятся размеры абонентских плат, стоимость вызовов, интернет-трафика, а также услуг в роуминге и международных вызовов. Подобные изменения вводит и компания МТС.

Земельный налог и налог на недвижимость

До 15 ноября надо успеть заплатить земельный налог и налог на недвижимость. Тем, кто не уплатит сборы вовремя, грозят пеня и штраф.

Маркировка обуви

С ноября заработают новшества, связанные с реализацией обуви. По информации МНС, с 1 ноября продавать обувь можно только с маркировкой. Это касается и остатков обуви. Они должны быть промаркированы до 1 марта 2022 года.

Персональные данные

15 ноября вступает в силу Закон «О защите персональных данных». Им изменён подход к определению этого понятия. К персональным данным будет относиться любая информация, с помощью которой можно идентифицировать физическое лицо. Закон также регулирует обработку персональных данных. Предусмотрено создание уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных.

Меняются термины

С 15 ноября отменяется понятие «минимальный потребительский бюджет», а в качестве единого социального норматива вводится другое — «бюджет прожиточного минимума». В Минтруда пояснили, что с введением новшества рублёвая величина не изменится.

Новые рейсы Россия-Беларусь

С 4 ноября российская авиакомпания «Азимут» начнёт летать в Беларусь, билеты уже продаются. Рейсы будут выполняться ежедневно. Перевозчики обещают мини­мальный тариф — от 15 евро в одну сторону.

С ноября бюджет прожиточного минимума изменится

Бюджет прожиточного минимума, к которому привязаны размеры ряда пенсий и пособий, в том числе при рождении детей, меняется, как правило, четыре раза в год — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. Обычно этот показатель повышается, как он изменится с 1 ноября — это станет известно в ближайшие дни.

В публикацию внесены изменения в 16.40.