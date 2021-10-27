Новый магазин-склад «Маяк» на улице Ленина, 290А (там, где раньше был «Домашний») откроется уже 29 октября. Сейчас там идут последние приготовления: работники распаковывают товар, доставляют его на витрины, приводят торговый зал в порядок. Снаружи уже обновили вывески.

Корреспондент «Кур'ера» поговорила с представительницей магазина. На слова о том, что многие жители 12-го городка ждут открытия, так как в микрорайоне нет больших магазинов, сотрудница «Маяка» ответила: «Важно понимать, что у нас будет не супермаркет шаговой доступности, а магазин-склад вроде „Светофора“. То есть ассортимент будет не таким, как в обычном супермаркете, но зато очень „вкусные“ цены». Также она сказала, что у «Маяка» много отечественных поставщиков и, соответственно, там будут товары белорусского качества.