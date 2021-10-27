Всем ИП в Беларуси в течение 2022 года придётся принять важное решение. Вот почему

С 2023 года работать в качестве ИП можно будет только по определённым видам деятельности с привлечением наёмных лиц не более трёх человек. Также для них будет установлен единый режим налогообложения с уплатой подоходного налога от разницы между доходами и расходами, пишет БЕЛТА.

«В течение 2022 года большинству индивидуальных предпринимателей нужно будет принять решение, в каком виде они смогут или захотят осуществлять свою деятельность. Либо перейти в самозанятые (там предусмотрено значительное упрощение административных и иных процедур), либо продолжить свою деятельность в качестве ИП (если они будут соответствовать определённым видам деятельности), либо перейти в микроорганизацию. Могу анонсировать, что розничная торговля у нас останется тем видом деятельности, которым индивидуальные предприниматели могут заниматься и с 2023 года», — сказал Дмитрий Кийко, первый заместитель министра финансов.

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По мнению Минфина, большинство индивидуальных предпринимателей в Беларуси работают без наёмного труда, и они потенциально могут перейти в самозанятые.

«Предполагается дать институту самозанятых больше возможностей по осуществлению простой индивидуальной предпринимательской деятельности без использования наёмного труда. Новый проект Налогового кодекса предусматривает такую трансформацию в течение 2022−2023 годов. Планируем с 2023 года перейти от разрешительного принципа к заявительному. Что это значит? Если сегодня самозанятый у нас может заниматься чётко определёнными видами деятельности, то с 2023 года — любыми, которые не запрещены. Основная ставка предполагается в размере 10% от выручки», — сказал Дмитрий Кийко.