Налоги на недвижимость и землю. Когда платить и кому не нужно это делать

Те, кто владеет двумя или большим количеством квартир, должны заплатить налог на недвижимость. Для кого это обязательно, рассказал Sputnik.by.
Срок уплаты налога на недвижимость, а также земельного налога для физлиц в этом году истекает 15 ноября, напомнили в МНС.
За несвоевременную уплату налога на недвижимость и земельного налога предусмотрена пеня за каждый день просрочки и административный штраф.
Сколько платить?
Размер налога, который следует уплатить, определяют налоговые органы, они же формируют извещение, которое белорусы должны получать не позднее 1 сентября каждого года.
Сумма налога зависит от стоимости строений, которыми владеет человек. В качестве налоговой базы для определения налога на земельный участок выступает его стоимость и, в отдельных случаях, площадь.
Кто может не платить налог на недвижимость?
Не платить налог на недвижимость могут:
- пенсионеры по возрасту,
- ветераны Великой Отечественной войны,
- люди, проходящие альтернативную или срочную военную службу,
- члены многодетных семей.
Не должны платить этот налог и те, кому принадлежит только одно жилое помещение в многоквартирных жилых домах.
А вот если человек владеет двумя и более квартирами, то он освобождается от уплаты налога только на одну из них.
Жители сельской местности освобождаются от уплаты налога на недвижимость в отношении любого принадлежащего им строения. Но чтобы получить такое послабление, нужно быть зарегистрированным в сельской местности и работать там.
Кто может не платить земельный налог?
Не нужно платить земельный налог на участок, расположенный на территории радиоактивного загрязнения, в зоне последующего отселения либо в зоне с правом на отселение.
А ещё от уплаты земельного налога и от уплаты налога на недвижимость освобождаются те белорусы, которые имеют в собственности объекты, представляющие историко-культурную ценность, и объекты недвижимости, законсервированные в установленном законодательством порядке.