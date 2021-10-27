Налоги на недвижимость и землю. Когда платить и кому не нужно это делать

Те, кто владеет двумя или большим количеством квартир, должны заплатить налог на недвижимость. Для кого это обязательно, рассказал Sputnik.by.

Срок уплаты налога на недвижимость, а также земельного налога для физлиц в этом году истекает 15 ноября, напомнили в МНС.

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За несвоевременную уплату налога на недвижимость и земельного налога предусмотрена пеня за каждый день просрочки и административный штраф.

Сколько платить?

Размер налога, который следует уплатить, определяют налоговые органы, они же формируют извещение, которое белорусы должны получать не позднее 1 сентября каждого года.

Сумма налога зависит от стоимости строений, которыми владеет человек. В качестве налоговой базы для определения налога на земельный участок выступает его стоимость и, в отдельных случаях, площадь.

Кто может не платить налог на недвижимость?

Не платить налог на недвижимость могут:

пенсионеры по возрасту,

ветераны Великой Отечественной войны,

люди, проходящие альтернативную или срочную военную службу,

члены многодетных семей.

Не должны платить этот налог и те, кому принадлежит только одно жилое помещение в многоквартирных жилых домах.

А вот если человек владеет двумя и более квартирами, то он освобождается от уплаты налога только на одну из них.

Жители сельской местности освобождаются от уплаты налога на недвижимость в отношении любого принадлежащего им строения. Но чтобы получить такое послабление, нужно быть зарегистрированным в сельской местности и работать там.

Кто может не платить земельный налог?

Не нужно платить земельный налог на участок, расположенный на территории радиоактивного загрязнения, в зоне последующего отселения либо в зоне с правом на отселение.

А ещё от уплаты земельного налога и от уплаты налога на недвижимость освобождаются те белорусы, которые имеют в собственности объекты, представляющие историко-культурную ценность, и объекты недвижимости, законсервированные в установленном законодательством порядке.