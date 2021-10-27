В Любанском районе бесправник на BMW сбил 74-летнюю велосипедистку. Женщина в больнице

26 октября возле агрогородка Речень Любанского района автомобиль BMW-525 сбил 74-летнюю женщину, которая ехала на велосипеде. Пенсионерка госпитализирована с травмами ноги, пишет МЛЫН.BY.

ДТП случилось около 08.20. За рулём автомобиля был 22-летний житель Любанского района, который никогда не получал водительское удостоверение. Он ехал в сторону Речени, а пожилая велосипедистка двигалась в попутном направлении.

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В результате наезда женщина получила перелом левой берцовой кости, ушиб грудной клетки, ушибленную рану и гематому голени. Пострадавшая будет проходить стационарное лечение в больнице.