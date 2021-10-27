«Кур'ер» поздравляет Сергея Метельского, директора Минского областного кадетского училища в Слуцке, с днём рождения

Сегодня, 27 октября, свой день рождения празднует Сергей Метельский, директор Минского областного кадетского училища. «Кур'ер» искренне поздравляет Сергея Викторовича, одного из опытнейших слуцких специалистов в сфере образования, с этой датой.

Желаем здоровья, отличного настроения, чтобы всегда благоволила удача, а воспитанники почаще радовали своими успехами в учёбе!

Реклама

Сергей Метельский руководит кадетским училищем в Слуцке уже 11 лет. До этого он был директором средней школы № 5. В прошлом году Сергей Викторович рассказал «Кур'еру», каково это — возглавлять «кузницу кадров для силовых структур».