«Огромное спасибо за труд и отношение к людям…» Благодарность медикам 5-го инфекционного отделения Слуцкой ЦРБ

Огромное спасибо за труд и отношение к людям в это очень сложное время борьбы за жизнь каждого человека, особенно процедурным медсёстрам и санитаркам, заведующему отделением Корень Алексею Ивановичу!

И пусть каждый из нас поймёт, что на данный момент вакцинация — это действительно путь к хотя бы более лёгкому течению болезни! А применять индивидуальные средства защиты (маски и т. д. ) — это первое и самое простое, что мы обязаны делать для себя в частности!

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Берегите себя и своих близких! Нужно помочь медикам в это очень сложное для всех нас время! Ещё раз огромное спасибо за терпение и труд!

Бывший пациент Соколовская Е. А.

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