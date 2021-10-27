В Беларуси появились фейковые почтальоны. Они звонят от имени «Белпочты» и предлагают поучаствовать в акции или розыгрыше, сообщили в пресс-службе.

Мошенники просят ответить по телефону на несколько вопросов и отправить варианты ответа на предложенные номера или же перейти по отправленным ссылкам на ложные сайты. После этого они получают доступ к мобильному устройству клиента и могут воспользоваться его данными либо заблокировать устройство. Также обманным путём мошенники похищают деньги и данные банковских карт пользователей с помощью фальшивых сайтов «Белпочты».

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Как действуют мошенники

На популярных бесплатных интернет-площадках злоумышленники размещают объявления о продаже различных товаров.

При проявлении покупателем интереса к товару ему предлагается совершить покупку с использованием сервиса национального оператора почтовой связи.

После уточнения личных данных, якобы необходимых для оформления доставки, покупателю даётся ссылка на фишинговый сайт и предлагается осуществить оплату товара банковской платёжной картой. При этом внешние атрибуты сайта могут полностью копировать дизайн портала РУП «Белпочта» и содержать доменное имя, схожее с оригинальным (в частности, belpost. cc, belpost. site, belpost. one, belpost-pay.fun).

В результате этого покупатель может потерять не только выплаченную за товар сумму денег, но и все имеющиеся на платёжной карте сбережения. В «Белпочте» попросили белорусов внимательно следить, на какой сайт им предлагают перейти.

«Обращаем внимание, что к подлинному сайту РУП „Белпочта“ подобные интернет-ресурсы отношения не имеют! Перед тем как ввести данные своей банковской карты в какую-либо форму, необходимо внимательно проверить правильность написания доменного имени сайта РУП „Белпочта“ и убедиться в его подлинности», — призвали в «Белпочте».