Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 28 октября. Обзор

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. Более подробную информацию и цены можно узнать Свежий номер газеты «Кур'ер» можно купить на сайте «Белкиоска» здесь (.pdf).

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У нас хорошая новость — мы сохранили стоимость подписки на печатный «Кур'ер» на 1-е полугодие 2022 года. В то время когда многие товары, продукты и услуги дорожают чуть ли не каждую неделю, наши подписчики будут получать газету по старой цене в течение 1-го полугодия 2022 года. Для этого нужно всего лишь подписаться!

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В «Кур'ер» обратился пен­сионер Станислав Гуринович. Он недоумевает, почему в 3-м переулке Урицкого канализация и дорожное покрытие в одной части есть, а в другой — нет. Мы попытались разобраться в ситуации.Более двадцати лет назад авария круто изменила жизнь случчанина Сергея Володченко. Перелом позвоночника сначала приковал к кровати, а потом парень два года учился заново ходить. Сергей не отчаялся, получил профессию и уже девять лет ремонтирует обувь случчан. Он рассказал «Кур'еру», что помогло ему найти себя после получения инвалидности.Три года назад Слуцкий зональный государственный архив переехал в новое здание. В октябре, когда архивисты отмечали профессиональный праздник, «Кур'ер» встретился с Ириной Бородиной, директором этого учреждения. Она рассказала, чем занимаются архивисты, сколько документов хранится, с какими вопросами сюда обращаются случчане.Случчанка Ксения Хайкина рассказала «Кур'еру», как после вуза распределялась, потом перераспределялась и попала на отработку в Старые Дороги. Она поделилась своими впечатлениями о городе и размышлениями о том, почему молодые специалисты, отработав, уезжают в крупные города.31 октября — Всемирный день автомобилиста. Я решила рассказать на собственном примере, как «тупят» начинающие водители, как помогают на дорогах, на чём дешевле и выгоднее передвигаться по городу, если ты активный человек.28 октября — День бабушек и дедушек. «Кур'ер» предложил случчанам вспомнить своих старших родственников и моменты, которые пережили рядом с ними. Вот какими тёплыми историями они поделились.