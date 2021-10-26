Что сейчас со спортплощадками, на которые собирали деньги предприниматели и жители Слуцка на субботнике (сюжет Александра Бранкевича)

Александр Бранкевич съездил на две спортплощадки, которые находятся на улице Пионерской и Зелёной в Слуцке, и посмотрел, как продвигаются дела с их обустройством.

Приятного просмотра!

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Ведущий: Александр Бранкевич, Видео: Глеб Рулёв

КОНТЕКСТ. 2 июля в организациях и учреждениях Слуцкого района прошёл субботник на рабочих местах. На сайте райисполкома было заявлено, что заработанные на субботнике деньги будут направлены на финансирование работ по устройству покрытия на существующих универсальных площадках, расположенных на внутридворовых территориях по улицам Пионерская, 44 и Зелёная, 7.

Через 2 месяца, 7 сентября, на сайте Слуцкого райисполкома появилось объявление, что предприниматели решили собрать средства на благоустройство одной из этих площадок.

«Кур'ер» выяснил в Слуцком райисполкоме, как обстоят дела на самом деле. Более подробно об этом можно почитать, перейдя по ссылке.

В ТЕМУ. В Слуцке на Зелёной благоустраивают спортплощадку. Что уже сделали