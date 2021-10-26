Сотовые операторы будут сообщать в Комитет госконтроля о подозрительных абонентах. На что будут обращать внимание

Операторов сотовой связи в Беларуси обязали информировать финмониторинг КГК о подозрительных клиентах и подозрительных финансовых операциях. Об этом сообщается в постановлении Министерстве связи и информатизации от 24 сентября 2021 года, пишет Blizko.by.
Критериями выявления и признаками подозрительных финансовых операций являются:
- возврат абоненту неиспользованного остатка денежных средств, внесённых в качестве аванса за услуги сотовой подвижной электросвязи, по письменному заявлению абонента — физического лица при расторжении абонентского договора с операторами сотовой подвижной электросвязи;
- разовое или неоднократное в течение анализируемого периода поступление средств на лицевой счёт клиента — абонента оператора сотовой подвижной электросвязи, отличающееся от обычной практики пополнения лицевых счетов клиентов;
- возврат неиспользованного остатка денежных средств на сумму, равную или превышающую 100 базовых величин, внесённых в качестве аванса за услуги сотовой подвижной электросвязи, по письменному заявлению абонента — физического лица при расторжении абонентского договора с оператором сотовой подвижной электросвязи;
- представление участником финансовой операции (клиентом) вызывающей подозрение информации, которую невозможно проверить или проверка которой является слишком дорогостоящей;
- невозможность осуществить связь с участником финансовой операции по указанным адресам и телефонам;
- немотивированные отказы или неоправданные задержки в представлении сведений о финансовой операции её участником, запрашиваемых оператором сотовой подвижной электросвязи, осуществляющим финансовую операцию, либо чрезмерная озабоченность участника финансовой операции вопросами конфиденциальности;
- представление участником финансовой операции документов (их копий), вызывающих сомнение в их подлинности (достоверности);
- несоответствие финансовой операции характеру деятельности её участника;
- необоснованное дробление сумм однотипных финансовых операций (одного вида), осуществляемых участником финансовой операции в течение анализируемого периода;
- необоснованная поспешность в проведении финансовой операции, на которой настаивает её участник;
- систематическое изменение участником финансовой операции порядка исполнения договорных обязательств;
- необычность в поведении участника финансовой операции при осуществлении финансовой операции от своего имени и в своих интересах, дающая основания предполагать, что он действует в интересах иного лица;
- возврат абонентам в течение анализируемого периода денежных средств по доверенности, выданной одному лицу;
- неоднократное проведение участником финансовой операции однотипных финансовых операций в целях дробления суммы необычно крупной сделки и (или) уклонения от регистрации в специальном формуляре.
Также сообщается, что информацию о блокировке абонент сможет получить только после обращения к оператору связи, заранее никто оповещать не будет.
«Информирование собственника или владельца средств, участника финансовой операции о замораживании средств и (или) блокировании финансовой операции осуществляется оператором сотовой подвижной электросвязи в письменной, электронной или устной форме после соответствующего обращения собственника или владельца средств, участника финансовой операции…».