Сотовые операторы будут сообщать в Комитет госконтроля о подозрительных абонентах. На что будут обращать внимание

Операторов сотовой связи в Беларуси обязали информировать финмониторинг КГК о подозрительных клиентах и подозрительных финансовых операциях. Об этом сообщается в постановлении Министерстве связи и информатизации от 24 сентября 2021 года, пишет Blizko.by.

Критериями выявления и признаками подозрительных финансовых операций являются:

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возврат абоненту неиспользованного остатка денежных средств, внесённых в качестве аванса за услуги сотовой подвижной электросвязи, по письменному заявлению абонента — физического лица при расторжении абонентского договора с операторами сотовой подвижной электросвязи;

разовое или неоднократное в течение анализируемого периода поступление средств на лицевой счёт клиента — абонента оператора сотовой подвижной электросвязи, отличающееся от обычной практики пополнения лицевых счетов клиентов;

возврат неиспользованного остатка денежных средств на сумму, равную или превышающую 100 базовых величин, внесённых в качестве аванса за услуги сотовой подвижной электросвязи, по письменному заявлению абонента — физического лица при расторжении абонентского договора с оператором сотовой подвижной электросвязи;

представление участником финансовой операции (клиентом) вызывающей подозрение информации, которую невозможно проверить или проверка которой является слишком дорогостоящей;

невозможность осуществить связь с участником финансовой операции по указанным адресам и телефонам;

немотивированные отказы или неоправданные задержки в представлении сведений о финансовой операции её участником, запрашиваемых оператором сотовой подвижной электросвязи, осуществляющим финансовую операцию, либо чрезмерная озабоченность участника финансовой операции вопросами конфиденциальности;

представление участником финансовой операции документов (их копий), вызывающих сомнение в их подлинности (достоверности);

несоответствие финансовой операции характеру деятельности её участника;

необоснованное дробление сумм однотипных финансовых операций (одного вида), осуществляемых участником финансовой операции в течение анализируемого периода;

необоснованная поспешность в проведении финансовой операции, на которой настаивает её участник;

систематическое изменение участником финансовой операции порядка исполнения договорных обязательств;

необычность в поведении участника финансовой операции при осуществлении финансовой операции от своего имени и в своих интересах, дающая основания предполагать, что он действует в интересах иного лица;

возврат абонентам в течение анализируемого периода денежных средств по доверенности, выданной одному лицу;

неоднократное проведение участником финансовой операции однотипных финансовых операций в целях дробления суммы необычно крупной сделки и (или) уклонения от регистрации в специальном формуляре.

Также сообщается, что информацию о блокировке абонент сможет получить только после обращения к оператору связи, заранее никто оповещать не будет.

«Информирование собственника или владельца средств, участника финансовой операции о замораживании средств и (или) блокировании финансовой операции осуществляется оператором сотовой подвижной электросвязи в письменной, электронной или устной форме после соответствующего обращения собственника или владельца средств, участника финансовой операции…».