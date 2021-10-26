В Слуцке «бомж-рукоблуд» «заработал» уголовное дело прямо на автобусной остановке

В начале октября после публикации «Кур'ера» про бомжа на вокзале читательница прислала в редакцию видео, на котором мужчина демонстрирует половые органы людям на автобусной остановке.
Читательница написала, что ей «страшно за детей из-за вот таких „трясунов“, орудующих в общественных местах». Случчанка (автор видео) подошла к этому человеку и спросила: «Заняться нечем?» Тот ответил, что нечем. А когда она предупредила, что вызовет милицию, бомж быстро встал и ушёл в сторону детской поликлиники. Случилось это 7 октября.
Само видео «Кур'ер» не публиковал, а предоставил следственно-оперативной группе.
По видео правоохранители установили, что это был неработающий 54-летний местный житель. Слуцкий РОСК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК РБ (хулиганство). Мужчину задержали.
Наказание по статье:
- общественные работы,
- или штраф,
- или исправительные работы на срок до двух лет,
- или арест,
- или ограничение свободы на срок до двух лет,
- или лишение свободы на срок до трёх лет.
Подробности «Кур'еру» рассказал Павел Гаврилович, заместитель начальника Слуцкого РОСК: «Подозреваемый неоднократно привлекался к административной ответственности за появление в общественных местах в нетрезвом виде. Нигде не работает. У него нет постоянного места жительства. Правоохранители опознали мужчину по видео».