В Слуцке «бомж-рукоблуд» «заработал» уголовное дело прямо на автобусной остановке

В начале октября после публикации «Кур'ера» про бомжа на вокзале читательница прислала в редакцию видео, на котором мужчина демонстрирует половые органы людям на автобусной остановке.



Читательница написала, что ей «страшно за детей из-за вот таких „трясунов“, орудующих в общественных местах». Случчанка (автор видео) подошла к этому человеку и спросила: «Заняться нечем?» Тот ответил, что нечем. А когда она предупредила, что вызовет милицию, бомж быстро встал и ушёл в сторону детской поликлиники. Случилось это 7 октября.

Само видео «Кур'ер» не публиковал, а предоставил следственно-оперативной группе.

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По видео правоохранители установили, что это был неработающий 54-летний местный житель. Слуцкий РОСК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК РБ (хулиганство). Мужчину задержали.

Наказание по статье:

общественные работы,

или штраф,

или исправительные работы на срок до двух лет,

или арест,

или ограничение свободы на срок до двух лет,

или лишение свободы на срок до трёх лет.

Подробности «Кур'еру» рассказал Павел Гаврилович, заместитель начальника Слуцкого РОСК: «Подозреваемый неоднократно привлекался к административной ответственности за появление в общественных местах в нетрезвом виде. Нигде не работает. У него нет постоянного места жительства. Правоохранители опознали мужчину по видео».