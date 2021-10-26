Nissan воплощает в жизнь то, что раньше было непостижимо

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Автомобиль давно стал необходимостью в жизни человека. В течение нескольких десятилетий Nissan удерживает популярность среди автолюбителей. Если вы хотите купить Ниссан в Беларуси, то стоит обратить внимание на официального дилера компанию Nissan Global.

Nissan воплощает в жизнь то, что раньше было непостижимо

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Преимущества автомобилей:

  • японское качество двигателя и кузова, которое отличается высоким качеством;
  • воплощаются в жизнь инновации, которые ранее были мечтой;
  • автоматическое подстраивание под скорость рядом идущих автомобилей;
  • самостоятельная парковка;
  • дистанционное открытие и закрытие окон при помощи электронного ключа I-key;
  • вместительное багажное отделение;
  • беспроводная громкая связь;
  • система навигации Nissanconnect;
  • автокресла
  • и многое другое.

Производитель постоянно движется вперёд. В настоящее время проходит тестирование функции автономной езды. Возможно, в скором времени на общественных дорогах появятся такие машины.

ИНЖЕНЕРЫ «НИССАНА» ЗАБОТЯТСЯ О ЗДОРОВЬЕ ВОДИТЕЛЕЙ И СОВЕРШЕНСТВУЮТ СИДЕНЬЯ.

Водители проводят много времени за рулем. Сидячее положение в одной позе приводит к нарушению осанки, искривлению позвоночника, болям в плечах, в пояснице и спине. В компании Nissan работают специалисты, которые отвечают только за разработку и улучшение автокресел. В результате их инновационных разработок в автомобилях:

  • кресла регулируются по высоте и углу наклона подушки;
  • регулировка по наклону спинки;
  • регулируемый подлокотник;
  • бедерная и боковая поддержка;
  • сиденья превращаются в спальные места;
  • имеется подогрев сидений в холодные дни и вентиляция в жаркие;
  • встроены массажеры;
  • новая разработка — это функция памяти передних сидений на два человека в сочетании с конфигурацией зеркал.

Таким образом снимается утомление спины водителя от долгого пребывания за рулём. Это одно из преимуществ «Ниссан». Подробнее о моделях и их комплектации можно узнать у консультантов Nissan Global.

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ПОЗВОЛЯЕТ ПРИОБРЕСТИ «НИССАН» ЛЮДЯМ С РАЗНЫМ МАТЕРИАЛЬНЫМ ДОСТАТКОМ.

Среди предложенных автомобилей можно подобрать Ниссан Брест эконом- и премиум-класса, который устроит людей с разными запросами и возможностями.
Компания предлагает автомобили по спецпредложению. Предоставляется возможность приобрести новые автомобили разной комплектации.

Характеристики каждой модели находятся на сайте компании. Получить консультацию, ответы на вопросы и записаться на тест-драйв можно в онлайн-режиме.

ИП ООО «ДримТрейд» УНП 1 115 836 005 713