Nissan воплощает в жизнь то, что раньше было непостижимо

Автомобиль давно стал необходимостью в жизни человека. В течение нескольких десятилетий Nissan удерживает популярность среди автолюбителей. Если вы хотите купить Ниссан в Беларуси, то стоит обратить внимание на официального дилера компанию Nissan Global.
Преимущества автомобилей:
- японское качество двигателя и кузова, которое отличается высоким качеством;
- воплощаются в жизнь инновации, которые ранее были мечтой;
- автоматическое подстраивание под скорость рядом идущих автомобилей;
- самостоятельная парковка;
- дистанционное открытие и закрытие окон при помощи электронного ключа I-key;
- вместительное багажное отделение;
- беспроводная громкая связь;
- система навигации Nissanconnect;
- автокресла
- и многое другое.
Производитель постоянно движется вперёд. В настоящее время проходит тестирование функции автономной езды. Возможно, в скором времени на общественных дорогах появятся такие машины.
ИНЖЕНЕРЫ «НИССАНА» ЗАБОТЯТСЯ О ЗДОРОВЬЕ ВОДИТЕЛЕЙ И СОВЕРШЕНСТВУЮТ СИДЕНЬЯ.
Водители проводят много времени за рулем. Сидячее положение в одной позе приводит к нарушению осанки, искривлению позвоночника, болям в плечах, в пояснице и спине. В компании Nissan работают специалисты, которые отвечают только за разработку и улучшение автокресел. В результате их инновационных разработок в автомобилях:
- кресла регулируются по высоте и углу наклона подушки;
- регулировка по наклону спинки;
- регулируемый подлокотник;
- бедерная и боковая поддержка;
- сиденья превращаются в спальные места;
- имеется подогрев сидений в холодные дни и вентиляция в жаркие;
- встроены массажеры;
- новая разработка — это функция памяти передних сидений на два человека в сочетании с конфигурацией зеркал.
Таким образом снимается утомление спины водителя от долгого пребывания за рулём. Это одно из преимуществ «Ниссан». Подробнее о моделях и их комплектации можно узнать у консультантов Nissan Global.
ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ПОЗВОЛЯЕТ ПРИОБРЕСТИ «НИССАН» ЛЮДЯМ С РАЗНЫМ МАТЕРИАЛЬНЫМ ДОСТАТКОМ.
Среди предложенных автомобилей можно подобрать Ниссан Брест эконом- и премиум-класса, который устроит людей с разными запросами и возможностями.
Компания предлагает автомобили по спецпредложению. Предоставляется возможность приобрести новые автомобили разной комплектации.
Характеристики каждой модели находятся на сайте компании. Получить консультацию, ответы на вопросы и записаться на тест-драйв можно в онлайн-режиме.
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