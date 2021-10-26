Nissan воплощает в жизнь то, что раньше было непостижимо

Автомобиль давно стал необходимостью в жизни человека. В течение нескольких десятилетий Nissan удерживает популярность среди автолюбителей. Если вы хотите купить Ниссан в Беларуси, то стоит обратить внимание на официального дилера компанию Nissan Global.

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Преимущества автомобилей:

японское качество двигателя и кузова, которое отличается высоким качеством;

воплощаются в жизнь инновации, которые ранее были мечтой;

автоматическое подстраивание под скорость рядом идущих автомобилей;

самостоятельная парковка;

дистанционное открытие и закрытие окон при помощи электронного ключа I-key;

вместительное багажное отделение;

беспроводная громкая связь;

система навигации Nissanconnect;

автокресла

и многое другое.

Производитель постоянно движется вперёд. В настоящее время проходит тестирование функции автономной езды. Возможно, в скором времени на общественных дорогах появятся такие машины.

ИНЖЕНЕРЫ «НИССАНА» ЗАБОТЯТСЯ О ЗДОРОВЬЕ ВОДИТЕЛЕЙ И СОВЕРШЕНСТВУЮТ СИДЕНЬЯ.

Водители проводят много времени за рулем. Сидячее положение в одной позе приводит к нарушению осанки, искривлению позвоночника, болям в плечах, в пояснице и спине. В компании Nissan работают специалисты, которые отвечают только за разработку и улучшение автокресел. В результате их инновационных разработок в автомобилях:

кресла регулируются по высоте и углу наклона подушки;

регулировка по наклону спинки;

регулируемый подлокотник;

бедерная и боковая поддержка;

сиденья превращаются в спальные места;

имеется подогрев сидений в холодные дни и вентиляция в жаркие;

встроены массажеры;

новая разработка — это функция памяти передних сидений на два человека в сочетании с конфигурацией зеркал.

Таким образом снимается утомление спины водителя от долгого пребывания за рулём. Это одно из преимуществ «Ниссан». Подробнее о моделях и их комплектации можно узнать у консультантов Nissan Global.

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ПОЗВОЛЯЕТ ПРИОБРЕСТИ «НИССАН» ЛЮДЯМ С РАЗНЫМ МАТЕРИАЛЬНЫМ ДОСТАТКОМ.

Среди предложенных автомобилей можно подобрать Ниссан Брест эконом- и премиум-класса, который устроит людей с разными запросами и возможностями.

Компания предлагает автомобили по спецпредложению. Предоставляется возможность приобрести новые автомобили разной комплектации.

Характеристики каждой модели находятся на сайте компании. Получить консультацию, ответы на вопросы и записаться на тест-драйв можно в онлайн-режиме.

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