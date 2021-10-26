Две истории, как жители Слуцка буквально на днях стали жертвами мошенников во «ВКонтакте»

Артём Филипович, старший оперуполномоченный группы по противодействию киберпреступности Слуцкого РОВД, в очередной раз напоминает читателям «Кур'ера» об интернет-мошенниках, которые ежедневно пытаются обмануть доверчивых людей.

Как обманули жителей Слуцка

♦ 21 октября в милицию обратилась случчанка (2000 г. р.). Она рассказала, что вечером 18 октября во «ВКонтакте» от имени родственника её мужа, жителя Могилёвской области, ей пришло сообщение с просьбой одолжить 120 рублей.

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Девушка не убедилась, что переписывается действительно со знакомым человеком, доверилась собеседнику и перевела нужную сумму на банковскую карту, которую он ей указал. Уже после жительница Слуцка узнала, что страницу родственника супруга взломали.

♦ С аналогичным заявлением 21 октября в РОВД обратился 20-летний учащийся одного из колледжей Слуцка. Парень сообщил, что в этот день во «ВКонтакте» от имени его знакомого, жителя Витебской области, пришло сообщение с просьбой одолжить 150 рублей.

Дальше ситуация развернулась таким же образом, как и в первом случае.

По данным фактам следователи возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 209 УК РБ (мошенничество). Проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших эти преступления.

Одно главное правило

«Для того чтобы не стать жертвой мошенников, стоит соблюдать одно главное правило: не стоит спешить переводить деньги, которые просят в переписке будь то близкий родственник, друг или коллега по работе.

Лучше перезвонить и уточнить, действительно ли вам писали ваши друзья и просили вас о помощи. Так вы обезопасите себя от преступных посягательств и сохраните свои деньги!" — резюмировал Артём Филипович.